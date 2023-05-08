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外交部发言人：美国绝不是尊重和保护人权的典范

2023年05月08日19:33 | 来源：新华网
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新华社北京5月8日电（记者冯歆然、邵艺博）外交部发言人汪文斌8日说，美国绝不是尊重和保护人权的典范，而是无视人权、破坏人权的典型。中方呼吁美国认真回应国际社会的关切，深刻检视自身存在的严重种族主义、种族歧视和警察暴力等问题，停止打着人权旗号干涉他国内政。

当日例行记者会上，有记者问：4月24日至5月5日，联合国人权理事会“在执法工作中推进种族正义和平等”独立专家小组访问美国。专家小组在访问结束后举行新闻发布会，呼吁美加大对种族主义和种族歧视行为问责，采取措施解决非洲人后裔面临的经济社会困境。请问中方对此有何评论？

“我们注意到近日联合国人权理事会‘在执法工作中推进种族正义和平等’独立专家小组访问美国。”汪文斌说，据报道，专家小组在访问结束时的新闻发布会上表示，奴隶制遗留问题在美旷日持久、根深蒂固，给几代人带来创伤。数据表明，种族歧视在美执法体系中广泛存在，非洲人后裔在逮捕、拘留、判刑等执法各环节受到明显歧视。专家小组敦促美国政府采取更有力行动，对侵犯人权行为进行强有力的问责，加强对执法部门的监督，向种族歧视受害者提供全面赔偿和帮助。

汪文斌说，2020年美国非洲裔男子弗洛伊德遭警察跪杀后，人权理事会举行紧急辩论，加大对美国执法部门种族歧视问题的关注。人权理事会并于2021年设立上述专家小组，以推动实现种族正义和平等，追究肇事者责任。令人遗憾的是，时至今日，美国涉警种族暴力事件仍然频发，非洲裔等少数族裔遭受的歧视有增无减。美国警察暴力执法和种族歧视，充分暴露美国对生命权的漠视和根深蒂固的种族主义顽疾。

“美国绝不是尊重和保护人权的典范，而是无视人权、破坏人权的典型。”他说。

汪文斌表示，中方呼吁美国认真回应国际社会的关切，深刻检视自身存在的严重种族主义、种族歧视和警察暴力等问题，停止打着人权旗号干涉他国内政，采取切实解决措施，还受害者真相与公道，不要让弗洛伊德和千千万万种族主义受害者的悲剧重演。

(责编：苏缨翔、常红)

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