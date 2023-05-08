新华社大马士革5月7日电（记者汪健）阿拉伯国家联盟（阿盟）7日同意恢复叙利亚的阿盟成员国资格，叙外交部当天发表声明说，“当前的积极趋势和互动”符合所有阿拉伯国家的利益。

声明说，叙方一直关注“阿拉伯地区当前的积极趋势和互动”，认为这符合所有阿拉伯国家的利益，有利于阿拉伯国家的稳定、安全和繁荣。叙方强调“对话和共同行动以应对阿拉伯国家所面临挑战的重要性”。

声明还说，作为阿盟创始成员国，叙利亚始终坚持其关于“加强阿拉伯共同行动与合作的必要性”的一贯立场，并重申下一阶段需要以对话、相互尊重和阿拉伯国家共同利益为基础，以“有效、建设性的阿拉伯方式”在双边和集体层面展开行动。

阿盟7日发表声明说，阿盟当天在开罗举行的外长级特别会议上决定，“即日起恢复叙利亚政府代表团参加阿盟理事会及其所有组织和机构会议的资格”。

2011年叙利亚危机爆发后，阿盟中止了叙利亚的成员国资格，多个阿拉伯国家关闭驻叙大使馆。随着近年来叙国内和地区局势演变，叙政府同阿拉伯世界关系逐渐解冻，不少阿拉伯国家呼吁阿盟恢复叙利亚成员国资格，多国重开驻叙使馆或与叙接壤的边境口岸。

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