新华社开罗5月7日电（记者姚兵）阿拉伯国家联盟（阿盟）理事会7日通过决议，决定成立阿拉伯部长级联络小组，与苏丹各方和有影响力的国家等进行沟通，以期解决苏丹危机。

当天，由埃及和沙特阿拉伯召集的阿盟理事会特别会议在开罗举行。与会阿拉伯国家外长讨论了苏丹境内持续的冲突，会议通过决议，旨在寻求和平解决苏丹冲突的方案。

阿盟在会后发表声明说，根据该决议，联络小组包括沙特、埃及和阿盟等方面的代表。联络小组将与苏丹各方、地区和国际上有影响力的国家以及相关国际组织沟通，努力在苏丹实现全面和可持续的停火，以符合苏丹人民对稳定与安全期望的方式解决危机。

声明说，联络小组将进一步与国际救援组织和机构协调，努力帮助接收难民的苏丹邻国，缓解其负担，并敦促阿拉伯国家和国际有关方面向苏丹人民提供人道主义援助。

会上，阿盟秘书长盖特呼吁苏丹冲突双方优先考虑国家利益，以恢复稳定、保护主权和保护政府机构不受损害。“我们与（苏丹）政府的沟通没有停止，我们支持通过政治解决方案和谈判来化解危机。”他说。

阿盟理事会强调，应充分尊重苏丹主权、统一和领土完整，不干涉苏丹内政，将当前危机作为苏丹内部事务处理，避免激化冲突、威胁地区和平与安全。

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