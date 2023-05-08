新华社北京5月8日电 应摩洛哥众议长阿拉米、塞内加尔国民议会议长迪奥普、马来西亚国会下议院议长佐哈里的邀请，全国人大常委会委员长赵乐际将于5月11日至20日对摩洛哥、塞内加尔和马来西亚进行正式友好访问。

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