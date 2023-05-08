难民儿童被美政府加快托管后，约2/3最终成为全职童工。（资料图）

海外网5月8日电据《纽约时报》7日报道，移民儿童在美国经常沦为童工的消息发布几个月后，美国国会仍没有进一步解决问题，而是就议题陷入长期党派斗争。一些民权团体及议员批评美国政府将所有问题都政治化，而不愿意承担起应有的责任。

报道称，美国国会打击企业使用童工的立法毫无进展。立法目前几乎得不到共和党的支持，而民主党为联邦机构增加资金以向儿童提供更多支持性服务的努力也在党内面临诸多阻挠。同时，随着国会准备在未来几天就移民政策展开激烈辩论，共和党人和民主党人已经退到对立的角落，放弃了最初可能以两党合作方式解决美国滥用童工问题的希望。

今年2月，《纽约时报》揭露了美国工厂非法雇用移民童工和强迫劳动的事实。报道说，移民童工的身影遍布“全美数十个州的各危险行业”，如建筑工地和屠宰场。移民儿童正被推向遭受残酷剥削和奴役的境地，完全被剥夺了尊严、希望和未来。两个月后，全美范围内使用童工的现象并未得到改善。政府工作人员和外部承包商仍数次向政府报告，儿童处于危险之中。面对质疑，白宫、卫生部以及劳工部曾相互踢皮球，一些发出示警的工作人员也被针对报复。

拉丁裔美国人民权倡导组织负责人穆吉亚表示，政府当前最需要做的是保护儿童免受廉价剥削，而非陷入党争泥潭。穆吉亚批评，两党本来很容易找到共识，但在处理问题时共和党擅长“政治操弄”，民主党则“毫无勇气”。一些议员也批评美国政府卸责甩锅，在危机处理上不敢追责。来自加州的众议员凯蒂·波特就一针见血地指出：“我们在处理危机时看到的乱象是，共和党人不想让共和党政府承担责任，民主党人也不想让民主党政府履行义务。”（海外网 侯兴川）

(责编：刘叶婷、崔越)