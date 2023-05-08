新华社华盛顿5月6日电（记者 邓仙来）全美中文学校协会6日举行2022美国华文教育行业调查报告网络发布会。报告显示，美国的中文学校正从疫情暴发以来的挑战中稳步恢复。

全美中文学校协会于2022年9月启动2022美国华文教育行业调查，希望通过客观数据分析和深度访谈，为华文教育的从业者和研究人员提供了解行业现状和趋势的重要参考，更好地把握未来发展战略。调查内容涵盖对美国中文学校基本情况、学校管理、教学管理、学校课外活动等共72个问题，收到110所在美国注册的中文学校的有效回复，并深度采访了5所具有代表性的学校，共计处理超过8000条信息。

报告显示，资金、生源、师资问题是很多受访学校目前面临的最大挑战，同时优秀中文教师需求大，很多学校急需系统的教师培训。此外，调查发现，中文学校的职能定位正从仅教授中文的语言培训学校转到连接亚裔家庭的社区中心，学校传统的教学和管理方式和内容也对应亚裔需求而改变，以调动亚裔对于中文学习的兴趣。

报告建议,美国的中文学校应着力建设亚裔成长生态系统，整合学校资源，为亚裔家庭提供除中文语言学习之外的服务。另外，报告还建议美国的中文学校之间增进互动交流，增进合作共享，或基于全美中文学协会等平台，共同建设亚裔成长生态系统。

全美中文学校协会成立于1994年，是美国全国性非营利性教育组织，旨在加强全美中文学校之间的交流与合作，促进美国的中国语言和文化的教育，推动中美两国间的文化交流与合作。

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