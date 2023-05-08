新华社休斯敦5月7日电（记者徐剑梅）美国得克萨斯州边境城市布朗斯维尔警方和消防部门7日说，一辆运动型多功能汽车当天早上冲入该市一座公交车站的候车人群，造成7人死亡、12人受伤。司机已被捕。

布朗斯维尔位于得州东南部、美国和墨西哥边境附近。该市警察局官员马丁·桑多瓦尔说，事发于美国中部时间8时30分左右。该市消防部门在社交媒体上说，11名受伤者被送往当地医院治疗，另外一名伤者被直升机送往附近城市医院。

据美国媒体报道，司机为男性，也在事件中受伤，目前已被警方逮捕并接受酒精和毒品测试。警方初步调查认为可能是蓄意冲撞。

报道说，事发车站道路对面是一家收容所，被收容者多为越境移民。收容所负责人维克托·马尔多纳多在查看监控录像后说，汽车冲撞候车人群后翻车并继续滑行约60米，伤及车站附近行人。死伤者多为来自委内瑞拉的移民。

据报道，这家收容所是布朗斯维尔市唯一一家提供临时住宿的收容所，收容从联邦政府移民拘留机构释放的非法移民，并为他们提供交通服务。过去两个月，收容所每天接待两三百名越境移民，但许多人当天离开。

美国联邦政府在2020年新冠疫情暴发后实施名为“42条”的公共卫生政策，以防疫为由授权边境执法人员快速驱逐越境移民，不接受其避难申请。这项政策即将于今年5月11日结束。近期，美墨边境再度涌现越境移民潮，非法入境人数持续增加。

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