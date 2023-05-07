本报记者 尚凯元

4月27日至5月8日，2023年法国巴黎博览会在巴黎凡尔赛门展览馆举行。中国外文局（中国国际传播集团）受邀参展，举办“遇·鉴中国——中华文化主题展”“中法文明交流互鉴对话会”等系列活动，为观众打开一扇感知中华文化、促进人文交流的窗口。

巴黎博览会创办于1904年，是历史悠久、享有盛誉的综合性展会，也是具有重要国际影响力的国家形象展示与全球文化推介平台。“遇·鉴中国——中华文化主题展”设置“文化产品展示区”和“文化技艺展演区”两个展区。其中，“文化产品展示区”展出介绍中华文明与特色文化主题图书、影像、手工艺和文创产品等500余种，重点展示故宫博物院文化工艺品和文创产品、“中国关键词”全系列多语种主题图书、“阅读天津”“翻译河南”系列图书和文创产品、江西景德镇陶瓷工艺品、浙江“和合文化”工艺品等。“文化技艺展演区”设有“长嘴壶茶艺”“一根面”等中华文化技艺表演、“美猴王”系列手绘等文化体验活动，吸引众多世界各地游客参观体验。

中国外文局副局长于涛表示，中法明年将迎来建交60周年，中国外文局参加具有百年历史的巴黎博览会，与法国和世界各国朋友共赴文明之约。主题展旨在向各国观众介绍中国式现代化的文明根脉和美好前景，展现丰富多彩、生动立体的中国形象，促进中外文明交流互鉴和人民相知相亲。

展览期间还举行了当代中国与世界研究院和巴黎博览会组委会合作签约仪式、“中国关键词”推介式。法国史学家菲力克斯·托雷斯说，法中文明有悠久的交往传统。近年来，法国出版发行了一系列介绍中国的图书，很多欧洲读者也期待通过阅读来认知中国。本次展览为大家提供了一个了解中国文化的好机会，帮助观众感知中国文化，聆听中国声音。

博览会开幕当日，来自文学、戏剧、翻译、出版等领域的文化学者和青年代表50余人围绕“中法文明交流互鉴”主题深入交流研讨。

法国文化部剧院名誉总督让—皮埃尔·余尔斯表示，戏剧是法中文化交流的重要领域，中国戏剧与法国戏剧有着密切的交流合作，《白蛇传》等中国戏剧在法国受到广泛欢迎。期待更多的中国优秀戏剧作品到法国展映，让法国民众更加深切感受中华文化的魅力。

法国汉学家、中国饮食历史专家弗朗索瓦兹·萨班表示，饮食文化是中华文化的重要组成部分，是法国民众和各国民众认识了解中国的重要途径之一。希望将来与中国文化界人士加强合作，从饮食文化着手，丰富各界对法中文明交往的认识与了解。

法国独立制片人紫玉认为，法中两国在影视文化传播方面有很多成功的合作。希望法中媒体和影视节目制作者可以更好地结合多元文化要素，进一步挖掘法中文化共通部分，在选题策划、节目编导、制作技艺、版权保护等方面密切合作，推出更多国际合拍作品，吸引更多法中文化爱好者。

（本报巴黎5月6日电）

《 人民日报 》（ 2023年05月07日 03 版）

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