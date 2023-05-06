新华社伊斯兰堡5月6日电（记者蒋超 王欢）当地时间5月6日，国务委员兼外长秦刚在伊斯兰堡同巴基斯坦外长比拉瓦尔举行第四次中巴外长战略对话。

秦刚表示，中巴是全天候战略合作伙伴，两国关系历经考验，坚如磐石。中方高度赞赏巴方在涉及中国核心利益问题上给予的宝贵支持，将一如既往坚定支持巴捍卫国家独立、主权和领土完整，坚定支持巴打击恐怖主义，坚定支持巴维护团结稳定、实现发展繁荣、在国际地区事务中发挥更大作用。

秦刚指出，中方愿同巴方一道落实好两国领导人重要共识，保持高层交往势头，加强战略沟通，推进中巴全方位合作，为两国关系发展增添新动力，为地区和世界提供稳定性和正能量。双方要推动中巴经济走廊高质量发展，拓展产业、农业、矿产、科技、信息技术等领域合作，打造走廊新增长点，深化人文交流。中方将继续尽己所能支持巴加快发展，维护金融稳定。中方愿同巴方深化安保能力建设和安保体系合作，期待巴方继续以最严密措施保护在巴中方人员、项目和机构安全。

秦刚表示，中方愿同巴方一道，推动全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议率先在巴落地，同巴方在联合国、上海合作组织、伊斯兰合作组织等多边机制下加强协作，坚定维护国际公平正义和发展中国家共同利益。

比拉瓦尔表示，巴基斯坦视中国为永恒的朋友，巩固巴中传统友谊是巴各党派和社会各界共识，深化巴中友好合作是巴对外政策的基石和中心。巴方感谢中方协助巴从苏丹撤侨，为巴抗击洪灾提供大力帮助。巴方坚决反对任何遏制中国的企图，坚信中国将继续发展并取得成功，将永远和中国站在一起。巴方坚定奉行一个中国政策，在所有涉及中国核心利益问题上坚定支持中方。期待与中方密切合作，共同推进中巴经济走廊建设，加强农业、贸易、金融、互联互通、人文、反恐、防务等领域合作，推动巴中全天候战略合作伙伴关系进入新时代。巴方将全力追捕涉华恐袭案嫌犯，坚决打击“东伊运”“俾路支解放军”等恐怖组织，确保中方在巴人员、项目和机构安全。巴方支持全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，赞赏中方促成沙伊和解，愿同中方加强在多边机构中的协调配合，共同打击恐怖主义，携手应对气候变化等全球性挑战。

双方还就共同关心的战略性问题深入交换了意见。

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