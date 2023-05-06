新华社日内瓦5月6日电 联合国“在执法工作中推进种族正义和平等的国际独立专家机制”5日发表新闻公报，呼吁美国政府加大力度解决执法过程中种族不平等问题。

该机制工作组4月24日至5月5日到访美国华盛顿、亚特兰大、洛杉矶、芝加哥、明尼阿波利斯和纽约市。结束访问后，工作组5日发布新闻公报指出，奴隶制给美国留下了深刻而持久的创伤，种族歧视渗透到与执法部门的所有接触中。

新闻公报说，在美国一些州，人们往往在校园里就会遭遇首次种族歧视，包括种族定性、逮捕、拘留、判刑和剥夺公民权等。“不管从哪个方面讲，现有数据都表明，这对非洲人后裔产生了不成比例的影响。”

新闻公报说，当务之急是要解决和消除贫困的循环对非洲人后裔的影响，包括采取基于人权的应对措施，以解决贫困、无家可归、药物滥用和精神疾病等问题。

工作组成员胡安·门德斯呼吁美国联邦政府和国会发挥领导作用，分配联邦资金并设立关于使用武力的国家标准，并对执法部门过度使用武力的案件进行联邦刑事调查。另一位成员特蕾西·基齐呼吁美国联邦当局各个层面采取更有力的行动，比如增强监督机制等，并对过去和未来执法过程中的种族不平等行为采取强有力的问责措施。

据悉，工作组已与美国政府分享了此行初步调查结果，并将最终完成一份报告提交给人权理事会会议。

联合国“在执法工作中推进种族正义和平等的国际独立专家机制”于2021年7月建立，由联合国人权理事会任命，旨在为非洲人和非洲裔群体推进执法过程中实现种族公平与平等的变革。

(责编：于洋、吴成良)