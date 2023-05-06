新华社洛杉矶5月5日电（记者黄恒）美国军方5日发布了一份调查报告和监控录像，披露2022年11月29日在夏威夷红山散装燃料储存设施发生的剧毒灭火剂泄漏事故的调查结果，证实这是一起人为操作不当导致的严重事故。

这份报告长312页，确认共有约1300加仑（1加仑大约3.78升）水成膜泡沫灭火剂(AFFF) 从储存容器中泄漏到储存设施内外。根据美国环境保护署的说法，AFFF含有全氟和多氟烷基化合物（PFAS）。PFAS具有超常的持久性，被称为“永远的化学品”，超过一定的暴露水平会对健康和环境造成负面影响。

调查显示，负责红山散装燃料储存设施的美国海军雇用承包商在2022年4月对该设施中的AFFF系统进行维护，但在施工期间没有正确安装空气真空阀，且未能在对灭火系统展开测试前禁用或“锁定”AFFF浓缩泵的自动启动功能。泄漏事故发生后，承包商没有及时注意到异常，导致AFFF浓缩物从安全容器中流出，又渗透到设施外道路边缘的土壤里。

美国军方的调查结果公布后，夏威夷州卫生部门发表声明说，该部门工作人员从泄漏事故现场挖出的土壤样本中检测到PFAS，并将继续监测泄漏地点附近11处位置的地下水状况。

红山散装燃料储存设施是美国于20世纪40年代初在夏威夷建造的地下设施，包括20个巨型油罐。这些油罐又与长约4公里的地下管道相连，将燃料输送到美军珍珠港基地以及空军、陆军、海岸警卫队、海军陆战队和海军使用的舰船和飞机上。

据媒体报道，2014年，红山散装燃料储存设施首次报告发生燃油泄漏，此后又多次发生泄漏事故。2021年11月感恩节前的一次严重泄漏事故造成约3000加仑遭航空燃油污染的水进入公共供水系统，导致数千人健康受到影响。2022年11月发生的灭火剂泄漏事故进一步引发夏威夷当地政府、环保组织和民众对美军方的强烈不满。

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