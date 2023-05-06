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综述：非农就业数据刺激纽约股市显著上涨

2023年05月06日14:04 | 来源：新华网
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　　新华社纽约5月5日电 综述：非农就业数据刺激纽约股市显著上涨

　　新华社记者刘亚南

　　受美国4月非农就业数据好于预期以及区域性银行股反弹等因素影响，纽约股市三大股指5日显著上涨。

　　截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨546.64点，收于33674.38点，涨幅为1.65%；标准普尔500种股票指数上涨75.03点，收于4136.25点，涨幅为1.85%；纳斯达克综合指数上涨269.01点，收于12235.41点，涨幅为2.25%。

　　美国劳工部5日盘前公布的数据显示，4月份美国失业率环比下降0.1个百分点至3.4%，与1月失业率同处该指标自1969年5月以来最低水平；非农业部门新增就业人数为25.3万，显著高于市场预期。当月，员工平均时薪环比和同比涨幅分别为0.5%和4.4%，达到33.36美元，高于3月0.3%的环比涨幅。

　　市场人士认为，近来投资者普遍忧虑美国经济衰退前景，4月份失业率下降、非农新增就业人数好于预期等消息些许缓解了此类担忧。与此同时，纽约股市三大股指经历4天连续下跌后，技术上存在反弹需求。

　　在线交易商IG集团北美首席执行官基纳汉表示，苹果公司当季财报也增加了市场乐观情绪。当天，苹果公司股价上涨4.69%，收于每股173.57美元。

　　苹果公司财报显示，2023财年第二季度，公司服务业务营收创历史新高，从上一财年同期的198.2亿美元增至209.1亿美元，增长约5.5%；手机销售额从上一财年同期的505.7亿美元增至513.3亿美元，增长1.5%。

　　此外，摩根大通分析师将多家区域性银行评级上调至“增持”，市场判断区域性银行股价在连续下跌后可能严重偏离基本面，区域性银行股当天普遍反弹。

　　当天，太平洋西部银行股价暴涨81.70%，收于每股5.76美元；西部联盟银行股价大涨49.23%，收于每股27.16美元。

　　市场研究公司“基金战略”技术策略主管马克·牛顿表示，美国区域性银行股此前连日下跌，可能出现超卖进而触底反弹。

　　金融服务机构SoFi投资策略主管莉兹·杨认为，尽管当天出现反弹，但区域性银行业的问题并未消失，流动性问题仍是普遍挑战。（报道员：顾乡）

(责编：刘洁妍、崔越)

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