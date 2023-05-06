新华社都柏林5月5日电 通讯：青春无悔——记奋战在爱尔兰孔院教学一线的“80后”中国教师

新华社记者张琪

近年来，随着中国影响力不断扩大，学习中文、希望了解中国的爱尔兰人越来越多。2022年，爱尔兰首次将中文列为高考外语选考科目，中文已进入爱尔兰国民教育体系。这为爱尔兰孔子学院的教师特别是年轻教师提供了更广阔的舞台。

爱尔兰现有都柏林大学孔院、科克大学孔院和戈尔韦大学中医与再生医学孔院三所孔子学院。在这里，活跃着一批“80后”中国教师，1982年出生的周微是其中一员。

作为都柏林大学孔院的一名公派教师，周微在2021年6月到任后不久便开始负责组建高考培训班。“当时压力不小。”已有多年对外中文教学经验的周微坦言，当时自己对爱尔兰高考的内容、形式和题型等还缺乏了解。

为此，周微和她的团队一面向专家请教，一面找来大量资料刻苦钻研。为了编写教学大纲和教材、开发模拟试卷和改进教学方法，他们经常熬夜加班。

在去年高考的中文考试中，培训班全部17名学生都取得了高分。“所有的付出都是值得的。”周微欣慰地说，今年培训班的学生已有50余人。看到越来越多的爱尔兰年轻人喜欢中文、渴望了解中国和中国文化，自己感到这份工作很有意义。

同样，1989年出生的黄潇也为科克大学孔院的学子们奉献着青春。2020年9月，她被派赴爱尔兰工作，但因新冠疫情迟迟未能成行，她便在线上为学生授课。因时差问题，黄潇经常要工作至深夜，白天还要处理其他的工作，夜以继日的工作状态一直持续到2021年6月赴爱尔兰为止。

去年3月底，黄潇感染新冠病毒。当时正临近考试，为了不影响学生学习，她坚持带病在线授课。她的努力也获得了回报。黄潇教过的学生中，有的在世界大学生中文比赛爱尔兰赛区决赛中获奖，有的在从事涉华业务的知名企业获得了工作。今年年初，黄潇在伦敦举行的欧洲英语区中文教学技能决赛中荣获最受欢迎奖。

在戈尔韦大学中医与再生医学孔院，1980年出生的李刃作为中方院长，从去年年底上任开始，就努力推动中爱高校之间在医学方面的交流合作。

此外，如何进一步扩大中文和中国文化在爱尔兰的影响力也是李刃时常考虑的问题。刚到孔院时，李刃克服人手少、时间紧等困难，举办了戈尔韦大学首场春节游园会，吸引200余名师生和当地民众参加。前不久，他辅导的学生参加了世界大学生中文比赛爱尔兰赛区决赛并获最具潜力奖，这是戈尔韦大学学生首次参加此项比赛。目前，李刃和同事们正在全力为第三届“汉语桥”世界小学生中文秀爱尔兰赛区决赛做准备。

像周微、黄潇和李刃一样奋战在教学一线的“80后”教师，在爱尔兰还有很多。都柏林大学孔院外方院长王黎明说，这些教师胸怀理想又脚踏实地，教学和工作经验都较为丰富，已经成为孔院的一支重要力量，他们为在爱尔兰推广中文、传播中国文化作出了重要贡献。

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