本报北京5月5日电 （记者崔琦）针对美国25家军火商组团窜台、与民进党当局举行所谓“防务论坛”一事，外交部发言人毛宁5日表示，美方正在把台湾变成“火药桶”，遭殃的是广大台湾同胞。中方再次敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止售台武器和美台军事联系，停止制造台海局势紧张因素。

在当日例行记者会上，有记者问：3日，美防务产业代表团出席“美台国防工业合作论坛”。该团团长、美国太平洋海军陆战队前司令鲁德尔致辞称，美国防企业愿参与台防务自主计划，提升台威慑力，从源头上避免冲突发生。中方对此有何评论？

毛宁说，美方对台售武严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八·一七”公报规定，中方一贯坚决反对。

毛宁表示，近期美台不断加大军事勾连，美国25家军火商组团窜台、与民进党当局举行所谓“防务论坛”再次表明，美方正在把台湾变成“火药桶”，遭殃的是广大台湾同胞。对此，台湾同胞的态度十分明确。就在“论坛”举办地附近，台湾各界各团体代表高呼口号，抗议“战争贩子，兜售战争”，反对“倚美谋独，引狼入室”，劝诫“台湾青年，不上战场”，呼吁“两岸一中，台海和平”。民进党当局应该认真听一听台湾同胞的呼声，立即停止为一己私利出卖台湾同胞根本利益。

“我们再次敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止售台武器和美台军事联系，停止制造台海局势紧张因素。”毛宁说，中方将采取坚决有力措施，坚定捍卫自身主权和安全利益。任何干涉中国内政、破坏台海和平稳定的外部势力，都将为其错误行径承担责任、付出代价。

《 人民日报 》（ 2023年05月06日 03 版）

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