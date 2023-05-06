本报记者 刘仲华

参观者在体验中国传统拓印。

饶芳萌摄

5月2日至5日，以“尼山传千载 岱海连世界——全球文明倡议的生动故事”为主题的2023年维也纳联合国中文日系列活动在奥地利首都维也纳联合国城举行。

“友，同志为友，从二又，相交友也。”在系列活动的汉字展上，工作人员指着墙上的挂幅，为几名年轻的联合国职员讲解汉字的构造及其表意特征。“汉字不仅具有独特的形态美，其表意特征更使其具有深刻的内涵和意蕴，是中国传统文化的重要载体。”工作人员说。

本次活动由中国常驻维也纳联合国代表团和山东省人民政府联合主办。在联合国城一楼的圆形大厅内，“字、景、史、画”汉字展、“文源海岱”文化主题展、“好客山东 好品山东”主题展和“翰墨齐鲁”书画展等四大板块综合展览，吸引了众多联合国机构高级外交官及国际职员等前来参观体验。

“由于疫情的缘故，圆形大厅里好久没这么热闹，中文日太受欢迎了。”联合国维也纳办事处新闻部主任马丁·内西尔基对本报记者表示，“中文日为来自不同文化背景的人搭建了沟通和交流的平台，也增进了人们对丰富多彩的中国文化的了解”。

中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表李松在活动开幕式上表示，中文作为联合国6种正式语言文字之一和世界上使用人数最多的语言之一，在积极传递联合国声音和主张、保障联合国有效运转、促进各国沟通交流、推动多边主义方面发挥了积极作用。他呼吁高举真正的多边主义旗帜，坚守联合国宪章宗旨和原则，共同做维护文明多样性的行动派、人文交流合作的推动者、全球开放发展的实干家。

山东省委常委、宣传部部长白玉刚在致辞中介绍了山东的历史、文化和发展成就。他表示，山东省期待以深厚文明积淀为基础，以文明交往为方向，以人民友好为动力，与不同文明携手共进，践行互利共赢理念，深化全方位交流，进一步加大相互间开放合作，共同融入共建“一带一路”，为构建人类命运共同体作出新贡献。

与会国际组织负责人等先后致辞，祝贺中文日系列活动举行，强调中文为增进国际交流合作发挥了重要作用。“语言能够让我们互相沟通、彼此了解。”国际原子能机构总干事格罗西看着工作人员为他书写的中文名字说：“我的名字从拉丁字母变成了中文书法，看上去非常美。”

在开幕式文艺演出环节，山东“韶之韵”民乐团演奏了《沂蒙山小调》《茉莉花》《花好月圆》等中国传统民乐曲目，现场掌声不断。

“中国文化所展现的和合之美让人感动。”阿尔及利亚常驻维也纳代表团外交官阿妮娜说。法国大学生皮埃尔·杜特蒙德学过中文，目前正在联合国城实习。在现场体验了中国传统拓印、剪纸等活动后，杜特蒙德说：“读万卷书，行万里路。我的愿望是学好中文，将来有机会到中国看一看。”

（本报维也纳5月5日电）

《 人民日报 》（ 2023年05月06日 03 版）

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