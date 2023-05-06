本报记者 贾平凡

“不要更多战争！不要更多战争！不要更多战争！”日前，美国上千名反战人士在位于首都华盛顿市的林肯纪念堂前举行集会，齐声高喊。抗议者要求美国停止煽动俄乌冲突、促进双方和谈、解散北大西洋公约组织（北约）、削减美国军费等。图为一名抗议者手举标语在林肯纪念堂前参加集会。

新华社记者 刘 杰摄

近日，瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布2022年全球军费开支数据统计报告。报告显示，以实际购买力计算，2022年全球军费连续第八年保持增长，比2021年增加3.7%，总开支高达2.24万亿美元。

“近年来全球军费开支的持续增长表明，我们生活在一个越来越不安全的世界。”SIPRI高级研究员田南指出，为应对日益恶化的安全环境，世界多国都在加强军事实力，预计这种情况在短时间内不会改善。

全球军费增长进入加速期

SIPRI报告显示，2022年，美国军费实际支出高达8770亿美元，占全球军费总额的39%。欧洲军费开支达4800亿美元，同比增长13%，是全球范围内增长最多的地区，首次超过1989年冷战结束时的水平。

2023年，从美洲到欧洲、亚洲，很多国家加快军费开支增长速度。公开数据显示：2023财年，美国国防预算达8579亿美元，较2022年7530亿美元的国防预算增长近14%；英国国防预算是500亿英镑，增幅17%；法国国防预算为487亿美元，较2022年增加7.4%；日本防卫费年度预算提高至约6.8万亿日元，是2022年度原始预算的1.26倍；印度国防预算提升至5.94万亿卢比，比此前初步估计的数据高出13%……

随着全球军费连年增长，军贸市场也随之升温。美国国防新闻网发布的“2022年度全球防务百强榜”显示，2022世界军工企业排行榜显示，上榜100强企业防务收入合计为5950亿美元，比2021年增长440亿美元，年增长率近8%。从地域分布来看，美国共计有46家企业入围全球军工百强企业榜，防务收入占总榜单的53%，英国有8家企业入围，法国有5家企业入围，德国有3家企业入围。

美联社报道，位于美国宾夕法尼亚州的斯克兰顿陆军弹药厂正加班加点生产155毫米口径榴弹炮弹，并且还在投资建设新的生产线。《金融时报》报道称，美国陆军副部长加布·卡马里洛今年3月表示，陆军正在花费约15亿美元提高弹药产量；到2028年，美国的155毫米炮弹产能将从俄乌冲突爆发前的每月1.4万发，提高到每月超过8.5万发。《日本经济新闻》报道称，冷战后，德国一直在削减坦克数量，现在又开始重新增加产量。

中国社会科学院世界经济与政治研究所副所长、国家全球战略智库理事邹治波对本报记者表示，全球军费增长进入加速期，越来越多国家参与到军购潮中。在充足军费支持下，军事实力相对落后的国家对先进武器的需求大幅提升，拥有强大军事实力的国家则加大先进武器装备的研发力度，并不断将先进武器投入使用和对外贸易。

不安全感无处不在

“全球军费连年增长，折射出全球安全局势的一些新变化。”中国现代国际关系研究院军控研究中心主任郭晓兵接受本报记者采访时指出，世界很不太平：一是阵营化加速趋势更加明显。在俄乌冲突刺激下，北约恢复活力，采取系列措施重整旗鼓。与此同时，美国还着力把印太地区的辐辏式同盟体系改造为网络式同盟体系，试图打造“印太小北约”；二是大国关系中的对抗一面更加明显。俄乌冲突本质上是俄罗斯与北约体系对抗、间接交手；三是日本防务政策出现重大转向，去年底推出《国家安全战略》等三份安全政策文件，大幅增加军费，发展导弹等非核战略进攻力量。这意味着日本将在实质上突破“专守防卫”原则，有可能再度唤醒“大东亚战争”策源地的幽灵。

今年2月，在第59届慕尼黑安全会议前发布的《2023年慕尼黑安全报告》强调，世界进入国际秩序调整的关键十年。根据同时发布的慕尼黑安全指数，全球进入一个不安全感无处不在的新阶段。

美国仍以绝对优势保持军费开支第一名的位置。邹治波分析指出，军费规模和军事实力的背后是国家科技水平和经济力量的支撑。美国的巨大军费开支显示，美国仍拥有实力上的巨大优势。当前，美国为保住自身的全球霸主地位，虽然经济面临衰退风险，但军费依然不断刷新纪录。这也暴露出美国不顾经济民生、穷兵黩武的一面。

“2022年，欧洲成为全球军费增幅最大的地区，主要是乌克兰危机全面升级所致。”邹治波分析，“印度、沙特、韩国、日本进入军费开支前10名，则与谋求大国地位和在新的地缘格局中占据有利战略地位有关。”

“全球军费增长进入加速期，与当前国际安全局势的新变化密切相关。”邹治波认为，一是以美国为代表的国家进入战略冒险期，为维护其霸权地位，不惜挑起大国对抗；二是大国博弈空前激烈，新旧两种力量的较量朝着竞争与对抗的方向发展；三是大国激烈对抗严重冲击地区乃至全球安全形势，有关国家和地区的不安全感大幅上升，加强军备建设成为必然选择。

复杂、多变、动荡的特殊时期

邹治波指出，全球军备控制和竞赛是一体两面，是世界和平与安全状态的“指示针”。当世界处于较为和平时期，军备控制就成为主流，这是上世纪90年代冷战结束后国际军控取得快速而重大进展的原因。近几年，国际安全局势进入下行状态，全球军费增长快速，军备竞赛呈现加剧态势。

“当前，全球军费开支进入提速期，特别是大国军费持续快速增长，或将导致大国军备竞赛，甚至催生大国间战争风险。此外，不断增长的全球军费必然进一步加重各国负担，让复苏乏力的世界经济‘雪上加霜’。”邹治波说。5月2日，国际货币基金组织发布报告称，2023年对全球经济来说将是具有挑战性的一年，受货币政策紧缩影响以及俄乌冲突继续对经济活动造成压力，全球经济增长将减速。《纽约时报》称，俄乌军事冲突正破坏欧洲的经济增长，播下焦虑的种子，并使欧洲的政府资源承受比美国以及其他国家和地区更大的压力。

“全球军费已经连续8年保持增长，未来还将继续保持增长趋势。这折射出全球军备竞赛不断升级、大国战略竞争和对抗持续升温、全球安全形势更加复杂紧张的严峻态势。”邹治波表示，当前，世界面临百年未有之大变局，国际安全局势进入一个复杂、多变、动荡的特殊时期。

“近年来，中国坚决捍卫自身核心利益的同时，广做工作，劝和促谈，提出全球安全倡议，促成沙特伊朗和解，努力化暴风骤雨为和风细雨，化分裂对抗为和合共生，为维护世界和平与稳定作出自己的独特贡献。”郭晓兵说。

今年4月21日是习近平主席提出全球安全倡议一周年。中国外交部发言人汪文斌表示，中国是全球安全倡议的提出者，更是落实这一重大倡议的行动派。中方秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，同各方深入开展安全理念交流和政策沟通，推动铸剑为犁、安危与共。中方愿同各方一道，秉持安全共同体理念，坚持真正的多边主义，协力应对各种传统和非传统安全挑战，共同推进人类和平发展的崇高事业。

(责编：袁勃、胡永秋)