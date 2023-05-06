人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部发言人表示

敦促美方停止售台武器和美台军事联系

2023年05月06日05:08 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　新华社北京5月5日电  （记者曹嘉玥、成欣）针对美国25家军火商组团窜台、与民进党当局举行所谓“防务论坛”一事，外交部发言人毛宁5日表示，美方正在把台湾变成“火药桶”，遭殃的是广大台湾同胞。中方再次敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止售台武器和美台军事联系，停止制造台海局势紧张因素。

　　在当日例行记者会上，有记者问：3日，美防务产业代表团出席“美台国防工业合作论坛”。该团团长、美国太平洋海军陆战队前司令鲁德尔致辞称，美国防企业愿参与台防务自主计划，提升台威慑力，从源头上避免冲突发生。中方对此有何评论？

　　毛宁说，美方对台售武严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八·一七”公报规定，中方一贯坚决反对。

　　毛宁表示，近期美台不断加大军事勾连，美国25家军火商组团窜台、与民进党当局举行所谓“防务论坛”再次表明，美方正在把台湾变成“火药桶”，遭殃的是广大台湾同胞。对此，台湾同胞的态度十分明确。就在“论坛”举办地附近，台湾各界各团体代表高呼口号，抗议“战争贩子，兜售战争”，反对“倚美谋独，引狼入室”，劝诫“台湾青年，不上战场”，呼吁“两岸一中，台海和平”。民进党当局应该认真听一听台湾同胞的呼声，立即停止为一己私利出卖台湾同胞根本利益。

　　“我们再次敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止售台武器和美台军事联系，停止制造台海局势紧张因素。”毛宁说，中方将采取坚决有力措施，坚定捍卫自身主权和安全利益。任何干涉中国内政、破坏台海和平稳定的外部势力，都将为其错误行径承担责任、付出代价。

(责编：袁勃、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部