新华社北京5月5日电（记者曹嘉玥、成欣）针对美国国会众议院外委会非洲小组委近期就中国对非合作发表的错误言论，外交部发言人毛宁5日表示，中非合作好不好，非洲人民最有发言权，美方在看待中非合作时，应该少一些“酸葡萄”心理，多一些开放包容心态。

毛宁表示，长期以来，中方坚持透明开放原则，根据非方需要开展务实合作，不断拓展新领域新动能，合作成果遍布非洲大地。中方在赞比亚建设的下凯富峡水电站每年减少当地66.35万吨碳排放，每天可获得100多万美元电费收入。肯尼亚蒙内铁路累计创造当地就业4.6万个，员工本地化率超过80%，每天有近7000名旅客和约1.8万吨货物抵达目的地。中国积极支持“非洲绿色长城”建设，帮助有关国家荒漠化治理取得新进展。同时，中国政府鼓励中国在非企业积极履行社会责任。中非合作好不好，非洲人民最有发言权。

“国际金融机构和商业债权人是非洲最大债权方。我们注意到，美国一方面享受美元霸权红利，一方面对非洲国家正当融资合作说三道四，这无异于‘只许州官放火，不许百姓点灯’。”毛宁说，事实上，美国激进加息政策推高了非洲国家融资和偿债成本，是引发非洲国家债务问题的重要原因。

毛宁说，美方在看待中非合作时，应该少一些“酸葡萄”心理，多一些开放包容心态；少一些无中生有，多一些真金白银；少一些零和博弈，多一些合作共赢。正所谓“夫唯不争，故天下莫能与之争”，只要是真正对非洲人民有益的合作，都可以不竞自赢。

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