新华社印度果阿5月5日电（记者赵旭 冯启迪）当地时间5月5日，国务委员兼外长秦刚在印度果阿出席上海合作组织成员国外长会。

秦刚表示，当今世界面临多重危机和挑战，冷战的死灰复燃，单边保护主义逆流涌动，霸权主义、强权政治正在抬头。上合组织作为国际和地区事务中重要建设性力量，越是国际形势变乱交织，越要坚定弘扬“上海精神”，构建更加紧密的上合组织命运共同体。

秦刚提出五点建议：一要坚持战略自主，加强团结互信。坚定支持彼此维护主权、安全、发展利益，反对外部势力插手地区事务，策动“颜色革命”。二要深化安全合作，守护地区和平。继续严厉打击“东突”等“三股势力”、毒品贩运、跨国有组织犯罪，支持阿富汗构建广泛包容的政治架构，坚决打击一切形式的恐怖主义。三要倡导开放包容，促进联动发展。坚决抵制任何破坏国际经贸秩序和市场规则的行为，维护产业链供应链稳定顺畅。中方将以今年主办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛为重要契机，同各方一道努力，推动这条机遇与繁荣之路在新的十年越走越宽广。四要坚守公平正义，完善全球治理。中方愿同各方加强协调配合，共同支持上合组织参与落实构建人类命运共同体、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等重大倡议，携手推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。五要着眼长远发展，加强机制建设。有序完成伊朗、白俄罗斯加入上合组织进程，推动上合组织更好适应形势发展变化，增强凝聚力，提升行动力，扩大影响力。

秦刚强调，中方愿不断扩大同成员国合作，在国家发展振兴的道路上携手前行，继续朝着构建人类命运共同体的目标共同努力。

与会各方积极评价上合组织作为重要地区合作平台为促进地区安全与发展作出的贡献，赞同进一步加强安全合作，共同打击恐怖主义、分裂主义、制毒贩毒、网络犯罪行为。推进交通、能源、金融、投资、自由贸易、数字经济等领域合作，促进地区互联互通，深化人文交流，实现共同发展。加强环保合作，共同应对气候变化，促进可持续发展。各方支持阿富汗实现国家稳定和重建，支持上合组织加强同联合国、金砖国家等合作，捍卫联合国宪章宗旨和原则，维护多边主义。各方赞同加强上合组织秘书处和地区反恐怖机构建设，有序推进上合组织扩员进程，进一步提升上合组织国际影响力。

会议为将于今夏举行的上合组织新德里峰会进行了全面准备。

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