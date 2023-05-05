新华社北京5月5日电 题：火爆“五一”让世界看到活力中国

新华社记者樊宇

在刚刚过去的“五一”假期，中国旅游市场释放出惊人能量。景区客流“爆棚”，车站人流如织，吃饭要等位、打卡要排队……红火的假日经济，是消费恢复的生动写照，也是经济韧性和潜力的有力证明。正如彭博社所言，疫情防控平稳转段后的首个5天假期里，流动中国展现出的“流量”和“热度”受到国际社会密切关注。

“五一”消费热映照出中国经济的澎湃活力。据中国文化和旅游部数据中心测算，“五一”假期全国国内旅游出游合计2.74亿人次，实现国内旅游收入1480.56亿元，两项指标均超过疫情前水平。旅游业作为消费重要杠杆，有效带动交通、餐饮、住宿、零售等行业增长。据商务部监测，“五一”假期，全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长18.9%。美国哥伦比亚广播公司称，中国旅游业抓住本轮商机，提振了消费者信心，为中国经济注入新活力。不仅如此，消费热潮中涌现出的热点折射出中国消费升级的新趋势。人们的出游半径越来越长，跨市、跨省游热度明显提高。除了传统热门旅游城市，不少小众旅游目的地也迎来较大客流增长。从灯火通明的古镇夜市、活力涌动的文创街区，到风景如画的乡村郊野，人们的度假方式更加“不拘一格”，消费场景、消费体验不断“翻新”，新的消费增长点正在孕育生长，为经济发展增添勃勃生机。

“五一”消费热为中国经济复苏添砖加瓦。消费旺了，经济才会是一池活水。今年以来，中国消费整体呈现恢复向好态势。国家统计局日前公布的数据显示，一季度社会消费品零售总额同比增长5.8%，最终消费支出对经济增长贡献率达66.6%。日前召开的中共中央政治局会议强调，恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在。美国阿克西奥斯新闻网站报道说，今年迄今为止消费一直在引领中国经济增长，“五一”假期期间创纪录的旅行和消费有望提振经济。近期看多中国经济前景的外资机构不在少数。瑞银、汇丰等机构均上调了今年中国经济增长预期，消费对中国经济的拉动作用成为重要考量。

“五一”消费热为全球经济复苏增添暖意。行业数据显示，“五一”假期出境游市场快速升温。一些境外旅游热门目的地再现中国游客潮，有力推动当地旅游业，助力当地经济复苏。新加坡《联合早报》报道说，当地“五一”假期期间吸引不少中国游客到访，一些摊贩生意因此增加两三成，部分旅游景点甚至“一票难求”。中老铁路国际旅客列车开通不久就喜逢“五一”小长假，老挝吉达蓬集团旗下酒店以及文旅业务迎来大量中国订单，创下新冠疫情以来接待中国游客的纪录。近一段时间，许多国家都在摩拳擦掌，做好准备期盼中国游客加速回归。泰国国家旅游局今年在中国各大城市举办多场路演，泰国相关旅游机构踊跃报名，为争取中国这个“大客户”使出浑身解数。

《华尔街日报》指出，考虑到美欧经济在利率上升、通胀高企和银行业危机中显得动力不足，中国经济回暖对今年全球经济增长举足轻重。国际货币基金组织（IMF）日前发布亚太地区经济展望报告，预计2023年亚太地区经济增速为4.6%，高于2022年3.8%的增幅。其中，中国经济有望增长5.2%，将成为拉动亚太地区增长的关键因素。

从涌动的人潮和旺盛的消费需求里，世界感受到一个活力满满的中国，捕捉到中国经济持续向好的积极信号，也对全球经济未来有了更多乐观预期。

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