人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

述评：火爆“五一”让世界看到活力中国

2023年05月05日16:17 | 来源：新华网
小字号

新华社北京5月5日电 题：火爆“五一”让世界看到活力中国

新华社记者樊宇

在刚刚过去的“五一”假期，中国旅游市场释放出惊人能量。景区客流“爆棚”，车站人流如织，吃饭要等位、打卡要排队……红火的假日经济，是消费恢复的生动写照，也是经济韧性和潜力的有力证明。正如彭博社所言，疫情防控平稳转段后的首个5天假期里，流动中国展现出的“流量”和“热度”受到国际社会密切关注。

“五一”消费热映照出中国经济的澎湃活力。据中国文化和旅游部数据中心测算，“五一”假期全国国内旅游出游合计2.74亿人次，实现国内旅游收入1480.56亿元，两项指标均超过疫情前水平。旅游业作为消费重要杠杆，有效带动交通、餐饮、住宿、零售等行业增长。据商务部监测，“五一”假期，全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长18.9%。美国哥伦比亚广播公司称，中国旅游业抓住本轮商机，提振了消费者信心，为中国经济注入新活力。不仅如此，消费热潮中涌现出的热点折射出中国消费升级的新趋势。人们的出游半径越来越长，跨市、跨省游热度明显提高。除了传统热门旅游城市，不少小众旅游目的地也迎来较大客流增长。从灯火通明的古镇夜市、活力涌动的文创街区，到风景如画的乡村郊野，人们的度假方式更加“不拘一格”，消费场景、消费体验不断“翻新”，新的消费增长点正在孕育生长，为经济发展增添勃勃生机。

“五一”消费热为中国经济复苏添砖加瓦。消费旺了，经济才会是一池活水。今年以来，中国消费整体呈现恢复向好态势。国家统计局日前公布的数据显示，一季度社会消费品零售总额同比增长5.8%，最终消费支出对经济增长贡献率达66.6%。日前召开的中共中央政治局会议强调，恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在。美国阿克西奥斯新闻网站报道说，今年迄今为止消费一直在引领中国经济增长，“五一”假期期间创纪录的旅行和消费有望提振经济。近期看多中国经济前景的外资机构不在少数。瑞银、汇丰等机构均上调了今年中国经济增长预期，消费对中国经济的拉动作用成为重要考量。

“五一”消费热为全球经济复苏增添暖意。行业数据显示，“五一”假期出境游市场快速升温。一些境外旅游热门目的地再现中国游客潮，有力推动当地旅游业，助力当地经济复苏。新加坡《联合早报》报道说，当地“五一”假期期间吸引不少中国游客到访，一些摊贩生意因此增加两三成，部分旅游景点甚至“一票难求”。中老铁路国际旅客列车开通不久就喜逢“五一”小长假，老挝吉达蓬集团旗下酒店以及文旅业务迎来大量中国订单，创下新冠疫情以来接待中国游客的纪录。近一段时间，许多国家都在摩拳擦掌，做好准备期盼中国游客加速回归。泰国国家旅游局今年在中国各大城市举办多场路演，泰国相关旅游机构踊跃报名，为争取中国这个“大客户”使出浑身解数。

《华尔街日报》指出，考虑到美欧经济在利率上升、通胀高企和银行业危机中显得动力不足，中国经济回暖对今年全球经济增长举足轻重。国际货币基金组织（IMF）日前发布亚太地区经济展望报告，预计2023年亚太地区经济增速为4.6%，高于2022年3.8%的增幅。其中，中国经济有望增长5.2%，将成为拉动亚太地区增长的关键因素。

从涌动的人潮和旺盛的消费需求里，世界感受到一个活力满满的中国，捕捉到中国经济持续向好的积极信号，也对全球经济未来有了更多乐观预期。

(责编：苏缨翔、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部