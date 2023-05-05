新华社北京5月5日电（国际观察）连续第十次加息 美联储面临艰难抉择

新华社记者熊茂伶 刘亚南

通胀依然高企、经济增速显著放缓、银行业危机持续发酵……在美国经济多重困境叠加的背景下，美国联邦储备委员会是否会暂停加息、本轮加息周期何时结束等问题备受各方关注。最新一次货币政策会议后，美联储3日宣布再次加息25个基点。这是美联储去年3月以来第十次加息，累计加息幅度已达500个基点。

尽管美联储加息政策在延续，但负责制定货币政策的联邦公开市场委员会声明措辞发生了变化。声明修改了此前“一些额外政策收紧可能是适当的”这一表述，取而代之的是“判定在何种程度上额外的政策收紧可能是适当的”。有分析人士认为，这种修改显示美联储存在暂停加息的可能。

不过，美联储主席鲍威尔并没有排除继续加息的可能性，称美联储将根据未来的具体经济数据作出决定。

事实上，美联储正面临着艰难的抉择。一方面，尽管加息已经让通胀形势有所缓和，但通胀水平仍处高位。数据显示，3月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨5%，为2021年5月以来最小同比涨幅，但仍远高于美联储2%的长期通胀目标。

另一方面，美联储在加息道路上“狂飙”，已将利率推升至16年来最高水平，对经济增长的抑制作用也逐步显现。美国建筑行业和制造业明显降温，个人消费也在今年2月和3月显著放缓。今年一季度，美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长1.1%，显著低于去年第四季度的2.6%。

激进加息还引发了区域性银行危机。继硅谷银行关门后，摩根大通银行近日收购了第一共和银行，显示银行业危机仍在发酵。不过，鲍威尔称，美国银行业情况整体有所改善，摩根大通收购第一共和银行的交易是“例外”。

美国企业研究所经济学家德斯蒙德·拉赫曼对新华社记者表示，美联储的行动似乎忽视了银行业危机引发的信贷紧缩，以及迫在眉睫的债务上限危机可能给金融市场带来的冲击。美联储继续提高利率，让美国面临经济硬着陆的风险。

不少经济学家和市场人士表示，受增长动能减弱、美联储激进加息、银行业危机等因素拖累，美国经济或将在今年晚些时候陷入衰退。包括美国国会参议员伊丽莎白·沃伦在内的一些民主党议员近日联名致信鲍威尔，敦促美联储停止加息，并警告过度加息将造成更多人失业、摧毁小企业，让美国经济陷入衰退。

安永-博智隆公司首席经济学家格雷戈里·达科认为，美联储现在暂停加息将是一个“审慎的决定”。他表示，随着经济活动放缓，美国经济面临的风险正在加大。但也有分析师表示，在一定条件下，美联储仍可能继续加息。信安环球投资公司首席策略师西玛·沙阿认为，如果数据显示经济只是温和放缓、通胀仍处高位，且银行业危机得到“相当程度的控制”，不排除美联储6月仍会继续加息。

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