新华社苏丹苏丹港5月4日电 苏丹首都喀土穆4日再次爆发武装冲突，冲突双方苏丹武装部队和快速支援部队分别表示遭到袭击。

苏丹武装部队4日在一份声明中说，武装部队当天黎明时分与试图袭击其北喀土穆军区的快速支援部队发生冲突。武装部队摧毁对方8辆战车，缴获11辆战车、1台“喀秋莎”火箭炮等。苏丹武装部队呼吁民众远离冲突区域。

快速支援部队则在声明中指责苏丹武装部队在4日黎明袭击了前者的哨所。

目击者说，冲突主要发生在北喀土穆、喀土穆中部和恩图曼等地区。

苏丹外交部4日发表声明，谴责快速支援部队袭击印度大使馆。苏丹外交部还表示，收到了来自沙特阿拉伯文化专员大楼、瑞士外交官住所和土耳其大使馆领事处遭袭的投诉。

快速支援部队领导人穆罕默德·哈姆丹·达加洛4日通过社交媒体承诺开放和保护人道主义走廊，确保人道主义援助发放。

联合国难民署4日表示，计划向逃离苏丹的难民提供必要援助。难民署说，该援助计划是与包括联合国机构、相关国家和国际非政府组织等合作伙伴共同制定的，预计需耗资4.45亿美元。

阿拉伯国家联盟发言人4日表示，阿拉伯国家外长将于7日在埃及首都开罗举行会议，讨论苏丹冲突问题。另据苏丹卫生部2日宣布，苏丹武装部队与快速支援部队的冲突已造成550人死亡、4926人受伤。（参与记者：李芮、张猛、王丙飞）

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