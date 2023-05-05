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秦刚会见印度外长苏杰生

2023年05月05日10:58 | 来源：新华网
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　　新华社印度果阿5月4日电（记者赵旭　冯启迪）当地时间5月4日，国务委员兼外长秦刚在果阿出席上海合作组织外长会期间会见印度外长苏杰生。

　　秦刚表示，中印作为世界上人口最多的两个发展中国家，都处于实现现代化的关键时期。我们应从历史中汲取经验教训，从战略高度和长远角度把握双边关系，相互尊重、相互借鉴、相互成就，走出相邻大国和睦相处、和平发展、共同振兴的新路，为各自民族复兴提供助力，为世界和平发展注入稳定性和正能量。中方愿同印方一道，开展双边磋商交流，增进多边框架下的对话合作，深化在国际和地区问题上的协调配合，推动中印关系重回健康稳定发展轨道。

　　秦刚指出，当前中印边境局势总体稳定。双方要继续落实两国领导人重要共识，巩固已有成果，严格遵守相关协议协定，推动边境局势进一步降温缓和，维护边境地区可持续的和平与安宁。

　　苏杰生介绍了印方对印中关系的看法，表示印中在许多方面需要加强合作。印方希同中方继续通过协商寻求维护边境地区的和平稳定。

　　秦刚表示，中方支持印方办好上合组织峰会，希望印方作为轮值主席国，本着团结协作的精神，为峰会取得成功发挥积极作用。双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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