新华社印度果阿5月4日电（记者赵旭 冯启迪）当地时间5月4日，国务委员兼外长秦刚在果阿出席上海合作组织外长会期间会见俄罗斯外长拉夫罗夫。

秦刚表示，习近平主席前不久成功对俄进行国事访问以来，双方各层级交往日趋活跃，各领域合作全面展开。中方愿同俄方一道落实好两国元首重要共识，加强战略沟通，巩固深化各领域合作。

拉夫罗夫表示，习近平主席成功访俄为双边关系发展注入强劲动力。俄方愿同中方一道，加强各领域合作，推动两国关系迈向更高水平。

双方同意规划、安排好下阶段两国高层和各层级交往，加强经贸合作，深化人文交流，推进双方人员往来便利化。

双方同意加强与上合组织成员国沟通协调，维护上合组织团结合作大局，将上合组织打造成为成员国互利合作的平台。

双方同意加强金砖国家、二十国集团、联合国等多边框架下协调配合，反对各种形式的霸权主义，维护新兴市场国家和发展中国家共同利益，维护国际公平正义。

双方同意加强在亚太地区沟通协调，反对“新冷战”，维护地区和平稳定。

双方就乌克兰危机交换意见。秦刚表示，中方将坚持劝和促谈，愿同俄方保持沟通协调，为政治解决危机作出实实在在的贡献。拉夫罗夫表示，俄方重视中方发表的关于政治解决乌克兰危机的立场文件，赞同中方原则立场，愿同中方以坦诚方式保持密切沟通。

双方还就其他共同关心的国际和地区问题交换了意见。

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