新一年的五四青年节来临，各大高校早已开始准备相关的主题教育活动。对此，人民网采访了部分海外学子，询问了他们对于五四青年节的想法以及回国建设的意愿。

澳大利亚国立大学商业信息系统的袁木同学表示，五四青年节是一个具有重大历史意义的节日，它象征着中国青年在国家发展和社会进步中所扮演的重要角色，以及青年一代的奋斗精神和担当。

昆士兰大学商学院的陈文懿同学表示，五四青年节是一个当代青年用来勉励自己以及表彰过去为国家的发展做出了卓越贡献的青年的节日。作为青年人，我们有着非常大的能量，同时也是国家发展的主力军。

悉尼大学主修计算机科学的刘禹贤同学认为，五四青年节意味着要继承和发扬五四精神，勇敢追求自己的理想，为国家发展和民族进步贡献自己的力量。

对于毕业后回国建设的想法，同学们也给出了自己的答案。

袁木同学认为，国内商业信息系统专业领域的发展前景非常广阔。随着数字化转型和互联网在各行业的普及，商业信息系统的需求不断增长。相信未来他将有很多机会发挥专业技能。

陈文懿同学认为，现在国内的就业环境和发展机会非常不错，每个人都有可能闯出自己的一片天地，去寻找属于自己的发展空间。（实习生 周翼灵）

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