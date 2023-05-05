新华社北京5月4日电 综述：中国假日经济红利点燃全球旅游业新期待

新华社记者

刚刚过去的“五一”假期，中国国内游呈火爆态势，出境游热度也在持续升温。一些境外旅游热门目的地再现中国游客潮，有力推动当地旅游业和经济复苏。不少国家更是在中国加强旅游宣传推广，在当地推动旅游便利化措施，在做好“五一”迎客准备的同时，把目光瞄准今后长假的中国出境游热潮。

5月1日，一名中国游客在意大利罗马斗兽场拍照。（新华社记者金马梦妮摄）

老挝吉达蓬集团旗下酒店以及文旅业务在“五一”小长假前一周迎来大量中国订单，创下新冠疫情以来接待中国游客的纪录。该集团首席执行官吴兴华接受新华社记者采访时说：“4月13日中老铁路国际旅客列车通车，中老航线持续恢复、增加，又赶上‘五一’小长假，老挝成为不少中国游客出境游的第一选择。”

“五一”假期，新加坡当地知名美食——松花肉骨茶店门前排起长队，直到晚上九十点钟，这种情况即便在疫情前也不常见。

新加坡《联合早报》2日发文报道中国出境游盛况。文章提到，本地“五一”假期期间吸引不少中国游客到访，部分摊贩的生意因此增加两三成，部分旅游景点甚至“一票难求”。

新加坡本地会展与旅游公司中恒国际联合创始人兼执行董事萧赢对记者说，今年“五一”期间，中国游客的自由行订单火爆。小型商务车的使用已经饱和，基本恢复至疫情前水平，有力拉动了当地餐饮、酒店等行业。

5月1日，游客在埃及吉萨金字塔群景区游览。（新华社记者隋先凯摄）

“五一”假期赴埃及旅游的中国云南游客徐苔林对记者说：“一路上飞机座位都是满的，而且大部分都是中国旅客。”

埃及旅游促进局旅游办公室负责人穆罕默德·萨拉马对记者说，中国游客对埃及旅游业乃至经济至关重要，越来越多埃及旅行社希望拓展中国游客业务。

对于中国游客回归，泰国旅游业者早已摩拳擦掌。泰国国家旅游局今年在中国各大城市举办多场路演，泰国旅游相关机构踊跃报名，为争取中国这个“大客户”使出浑身解数。在泰国首都曼谷大皇宫、郑王庙等知名景点，“五一”期间听到普通话的频率让人误以为在中国。

不仅如此，今年余下的中国假期也已被泰国旅游业者纳入规划中。泰国酒店协会主席玛丽萨估计，随着暑期泰中两国间航班增加，今年下半年的中秋节、国庆节等假期期间，预计来自中国的游客数量将进一步增长。

印度尼西亚的飞鱼潜水中心在印尼万鸦老和巴厘岛各有一家潜水店。潜水中心负责人付春说：“我们这些依赖中国游客的旅游项目极大地受益于中国的长假和出境游政策，2023年春节我们迎来一个业务高峰，‘五一’是第二个业务高峰。”

“已收到不少‘十一’黄金周订单。我们将招聘更多成员，以适应不断增长的中国游客需求。”付春说，“我看好中国出境游潜力，也对来印尼旅游的中国游客数量井喷充满期待。”

5月2日，游客到达新西兰奥克兰国际机场后合影（手机拍摄）。（新华社记者卢怀谦摄）

马来西亚《星洲日报》日前援引马来西亚入境旅游协会署理会长梁伟虹的话报道，马来西亚旅游部长率团赴中国积极路演后，下半年赴马旅游的中国游客预计将显著增加。

马中旅游文化促进商会会长伍安琪指出，马来西亚飞往中国的航班逐渐恢复。她表示，希望马政府能够推行落地签证，届时中国游客来马旅游团会“大爆发”。

英国旅游局统计数据显示，疫情前，中国是英国最有价值的入境游客市场之一。英国提提卡卡旅游总经理方刚对记者说，英国旅游局今年开始在中国开展旅游推广，众多英国商家，包括酒店、餐厅、景点、购物店等也针对回归的中国游客做足准备。中国游客在英消费力比较强，英国旅游业界一直非常期待。

“五一”假期前一天，中国海南航空公司HU758航班从巴黎戴高乐机场起飞，标志着受疫情影响停飞三年的海航巴黎——深圳航线正式复航。巴黎机场管理局航空项目主管萨利玛介绍说，疫情前，中国各大航空公司带来了巴黎机场近十分之一的业务。目前，机场业务基本已经恢复到疫情前水平。（综合新华社驻外记者报道，执笔记者刘轶芳）

(责编：苏缨翔、崔越)