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中国赴黎维和多功能工兵分队出色完成“天使救援”演习

2023年05月05日08:31 | 来源：新华网
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新华社贝鲁特5月4日电（张哲 李竹林）中国第21批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队3日出色完成联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）组织的“天使救援”演习，得到联黎部队司令部和参演友军一致赞扬。

此次演习由联黎部队司令部指挥，中国、意大利、法国、印度4个国家的维和人员参与，旨在检验维和人员受伤后各分队之间的指挥协同和应急处置能力。

演习模拟中国扫雷分队一名扫雷作业手不慎触雷受伤，分队迅速启动救援预案。救援组开辟救援通道，将伤员转移出雷场，医疗组对伤员进行伤情判定和紧急救治，指挥组将相关情况报告联黎部队指挥中心并申请空中输送。伤员经分队医疗人员现场急救，伤情得到控制，分队用救护车将其转移至直升机停放点，而后由意大利分队出动直升机送至当地医院治疗。

据中国第21批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队一级医院院长何磊介绍，此次演习场地设置在黎以边境“蓝线”附近雷场，真实的环境全面检验了分队的雷场救援水平，为战场急救积累了宝贵经验。

自去年8月部署至任务区，中国第21批赴黎维和多功能工兵分队已成功清排雷场面积逾6500平方米，安全排除地雷1200余枚、未爆弹1枚，为维护南黎地区和平稳定发挥重要作用。

(责编：苏缨翔、崔越)

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