新华社拉姆安拉5月4日电（记者柳伟建）巴勒斯坦卫生部4日发表声明说，以色列军队当天在约旦河西岸两起事件中共打死4名巴勒斯坦人。

目击者告诉新华社记者，以军当天在纳布卢斯老城包围了一座房屋，向其开火并发射了多枚炮弹。巴卫生部声明说，房屋里有3人被打死。

此外，巴卫生部声明还通报了一名巴勒斯坦女青年当天在纳布卢斯以南的胡瓦拉镇被以军打伤后身亡。据当地媒体报道，这名女青年持刀袭击了一名以色列士兵，她被以军开枪打伤后送往医院，但抢救无效身亡。

另据以色列国防军4日发表声明说，以军当天进入纳布卢斯老城对此前向以色列人发动袭击的“恐怖分子”开展逮捕行动。以军士兵在行动中将两名“恐怖分子”和现场为其提供掩护的一名同伙击毙。

今年以来，巴以地区紧张局势加剧。以色列军队在约旦河西岸和耶路撒冷多个地区与巴勒斯坦人发生冲突并造成伤亡，耶路撒冷也发生多起针对以色列人的枪击事件。巴勒斯坦已宣布停止与以方在安全领域的合作，以色列也宣布一系列针对巴勒斯坦人的措施。

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