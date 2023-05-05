新华社北京5月4日电 题：美国已成世界贸易秩序的“最大破坏者”

新华社记者谢彬彬 陈斌杰

日前，在世界贸易组织补贴与反补贴措施委员会春季例会上，中国与会代表对美国歧视性补贴政策和措施提出批评，呼吁世贸组织对此类补贴措施进行有效监督。俄罗斯、摩洛哥等国代表在会上同样就美国对进口货物征收反补贴税的做法表达严重关切。美国对外一直声称维护“基于规则的国际秩序”，但实际上在世界贸易方面，美国已成国际秩序的“最大破坏者”。近年来，为在经贸领域谋求一己私利，美国不仅执迷于单边保护主义，还将经贸问题政治化、武器化，对包括中国在内的许多国家发动贸易战，给世界贸易秩序造成巨大损害。

一是破坏秩序。美国挑起的贸易战对国际经济秩序和多边贸易体制构成颠覆性威胁。除了对中国单方面挑起贸易战，美国还对欧盟大型民用飞机和农产品加征关税，对加拿大铝产品等加征关税，甚至长期阻挠世贸组织争端解决机制上诉机构法官遴选，致使机制停摆。美国赤裸裸的贸易保护主义行径以及将本国利益凌驾于国际法和国际规则之上的妄为，是对多边贸易体制的无视和践踏，使得国际贸易秩序面临严峻挑战。美国曾是当今国际经济秩序和多边贸易体制的主要创立者之一，但如今的美国奉行“美国优先”，不断将国际公认的世界贸易秩序转变为基于权力的世界贸易秩序。世贸组织研究报告显示，美国是迄今为止“最不守规矩者”，该组织三分之二的违规由美国引起。澳大利亚东亚论坛网站发文指出，美国近些年的做法是对基于规则的经济秩序的重大打击，美国已成为国际贸易体系的主要破坏者。

二是加剧失衡。在“美国优先”宗旨下，美国人为“筑墙设垒”，强推“脱钩断链”，出台大规模排他性歧视性产业政策，破坏全球产业合理分工格局的形成。这不仅无助于当前的全球经济再平衡，还会制造新的全球经济失衡。全球产业链历经数十年演进，在分工专业化、精细化基础上，结合资源和劳动力成本、营商环境等因素，自然形成了基础性制造业大量转移至新兴市场、高端制造业集中于发达国家的格局。美国对制造业“回流”的偏执进一步加剧处于价值链下游的一些发展中经济体面临的产能过剩和过度竞争困境，进一步拉大南北鸿沟；处于价值链上游的美国还不断推出《芯片和科学法案》《通胀削减法案》等，利用自身霸权维护技术垄断优势和产业话语权，阻碍发展中经济体转型升级。法国经济学家菲利普·阿吉翁近期在《回声报》网站发文指出，贸易去全球化会加剧全球范围内的不平等程度和贫困率。国际货币基金组织（IMF）近日发布报告说，“友岸外包”的兴起对欠发达市场造成的伤害可能是最大的。

三是拖累增长。在当前世界经济面临较大下行压力的关键时刻，美国为一己私利推动经济民粹主义与逆全球化在全球蔓延，严重影响全球产业链、供应链和价值链的正常运转，拖累世界经济增长。英国《金融时报》发表社论说，美国政府想要一个去全球化的世界，“那将是一个更加黑暗、相对更贫穷的世界”。IMF今年初发布的报告指出，现有研究表明，全球经济碎片化越严重，各国承担的成本就越高，而科技脱钩将显著加大贸易限制造成的损失。报告预计，全球经济经过数十年一体化后，如果现在陷入严重碎片化，总体经济产出可能萎缩多达7%。如果还出现科技脱钩情况，一些国家的产出可能萎缩8%至12%。知名经济专家、英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫接受新华社记者采访时说，贸易战对各国来说都是一种“负和”。贸易政治化会导致浪费，因为决定生产的已不是市场。

以自我为中心的美国，正在破坏国际经济秩序、加剧世界经济失衡和拖累世界经济增长，祸乱整个世界。美国布鲁金斯学会高级研究员罗伯特·卡根在《丛林再现：美国和我们危机四伏的世界》一书中说，美国近年来民粹主义、部落主义和利己主义抬头，其所作所为正在令世界加速退化为弱肉强食的“丛林”。

打贸易战、科技战，人为“筑墙设垒”，强推“脱钩断链”，损人不利己；同舟共济，合作共赢，才是世界经济走出低迷的唯一出路。美国政客不妨换个思维，抛弃存量竞争，转向增量合作，通过加强合作、融通市场、维护规则把全球经济的蛋糕不断做大，最终实现共同利益的最大化。

(责编：苏缨翔、崔越)