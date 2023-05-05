4月3日，来自南亚、中亚、拉美17个国家的驻华使节和外交官在广西参观北部湾港智慧港口创新中心，感受中国发展速度。

中新社记者 陈秋霞摄（影像中国）

“读懂中国·湾区对话”专题论坛开幕式现场。

中国国家创新与发展战略研究会供图

在巴西北里奥格兰德州若昂卡马拉市，中国国家电网巴西电力股份公司员工在检查净水设备。该苦咸水淡化公益项目让800多个家庭喝上优质饮用水。

新华社记者 陈昊佺摄

4月12日，在粤港澳大湾区核心区域，串联珠江东西两岸的世界级跨海工程——深中通道正在加紧施工。

周志旺摄（影像中国）

日前，“读懂中国·湾区对话”专题论坛在广州举行。与会人士共同探讨中国式现代化的深刻内涵以及中国发展为世界带来的新机遇，认为中国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程，以开放姿态拥抱世界，以广阔胸襟计利天下，以自身发展为全球发展注入新动能，将不断为推动构建人类命运共同体作出新贡献。

中国式现代化造福世界的生动体现

巴基斯坦总理特别助理 扎法尔·马赫默德

我走访过中国许多地方，见证了不同地区人民生活水平的不断提高。改革开放以来，中国贫困人口减少近8亿，为推动中国和全球的发展事业作出巨大贡献。中国的发展与进步有章可循。在每个不同的阶段，中国政府会根据人民的切实需求制定出相应的发展规划，既符合现实情况，又能取得实际效果。目前，中国已成为全球发展中国家的榜样，许多发展中国家希望学习中国的成功经验，提高本国人民的生活水平。

巴基斯坦与中国是全天候战略合作伙伴。我们为巴中友谊的不断深化感到自豪，也从两国合作中受益良多。共建“一带一路”倡议提出伊始，巴基斯坦就积极参与其中。尤其是中巴经济走廊建设的不断推进，推动了巴基斯坦基础设施建设，极大地增加了就业，促进了经济发展。

与中国合作的不断深化，为巴基斯坦经济社会发展注入了强劲动力。由于电力供应不足，巴基斯坦一些城市以往每天要停电数小时。如今，在中国的帮助下，巴电力供应大幅提升且更加稳定，当地居民如今不再受断电困扰，工业发展用电需求也得到满足。与中国的合作还让巴基斯坦对全国道路网实现了进一步升级改造，极大提高了互联互通水平。巴中两国的互利合作还有许多，这正是中国式现代化造福世界的生动体现。

中国秉持人类命运共同体理念，提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，努力推动世界发展与繁荣。同时，中国在帮助其他国家时始终展现真诚和担当，充分考虑对方意愿和需求，不附带任何政治条件。我们相信，中国式现代化的不断推进，必将造福中国人民，并创造更多机遇，中国将携手各国共同发展。

为增进世界人民福祉作出贡献

美国库恩基金会主席 罗伯特·库恩

过去十年间，中国经济总量翻了一番，人均国内生产总值超过世界平均水平。在历史性地解决绝对贫困问题、全面建成小康社会后，中国共产党正着力推进全体人民共同富裕，以中国式现代化实现中华民族伟大复兴。那么，中国式现代化对世界意味着什么？

从贸易的角度看，中国是世界第二大经济体、全球最大贸易国，已成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴，是推动经济全球化的重要力量。中国式现代化不断取得新的历史性成就，在提高中国人民生活水平的同时，也为增进世界人民福祉作出贡献。中国坚持对外开放、积极扩大进口，为全球贸易增添了活力，让世界经济结构变得更加合理。连续5年在上海举办的中国国际进口博览会，就彰显了中国所坚持的合作共赢理念。

中国始终致力于推动构建人类命运共同体，不断通过合作帮助其他发展中国家打牢现代化基础。中国提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议等，积极分享自身发展经验，帮助许多国家加强基础设施建设。中国的做法，让广大发展中国家尤其是最不发达国家能够有效应对当前所面临的挑战，缓解了全球发展的不平衡。

当前，世界局势复杂动荡，全球治理正面临威胁和挑战。中国一直在推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。我们看到，在中国积极斡旋下，沙特阿拉伯和伊朗恢复外交关系，开展各领域合作。中国致力于推动世界多极化，中方提出的人类命运共同体理念是一个非常宏伟的愿景，回应了世界共同的期待。

为南南合作注入强大动力

巴西总统前特别经济顾问 亚历山德罗·特谢拉

中国在推进现代化的过程中，各领域都取得了巨大的发展成就。与此同时，中国式现代化的新成就也给拉美和世界其他国家和地区的发展带来新机遇，这不仅体现在经贸合作中，也体现在科技、人文交流合作等众多领域。

不久前，我访问了广州的一家中国科技企业。这家企业可以根据拉美市场的需求优化改进原有技术，为拉美客户提供定制产品和服务。类似的例子还有很多，拉美国家和中国在数字经济、网络技术等领域有着很大的合作空间，拉中科技合作正在不断造福双方人民。近年来，中国在科技领域不断取得进步，经验值得包括拉美国家在内的发展中国家借鉴。加强拉中科技交流合作，将为推动拉美地区经济社会发展发挥重要作用。

中国式现代化的不断推进将为南南合作注入强大动力。目前，多边主义在全球范围内仍面临挑战，广大发展中国家需要更好地发出自己的声音。尽管新兴经济体和发展中国家对世界经济增长的贡献率不断提升，但许多重要国际组织或多边机构仍然由发达国家主导或把持，发展中国家的代表性和话语权在国际社会得不到充分体现。中国和巴西作为东西两个半球最大的发展中国家，应该积极推动南南合作，为维护世界和平稳定发挥更加重要的作用。

推动全球经济复苏及可持续发展

印尼执政党青年联盟国际事务负责人 雷吉娜·维安尼

当前，世界面临前所未有的挑战，如何应对新挑战，实现全球平衡、协调、包容发展，是我们需要思考的问题。面对公共卫生、气候变化、贫困等全球性问题，各国应进一步加强国际合作、推动多边主义，为世界共创共享和平繁荣美好未来作出贡献。

中国在过去几十年间取得了举世瞩目的发展成果，让数亿人口摆脱贫困，并逐步成为世界经济的重要参与者。中国式现代化为世界树立了典范，值得许多发展中国家学习借鉴。无论是在推动世界经济复苏，还是在推动全球可持续发展方面，中国都发挥着重要作用，我们期待继续加强同中国的合作，共同促进国际社会实现更加公平、更可持续的发展。

印度尼西亚和中国建立了全面战略伙伴关系，两国的合作互利互惠，在众多领域取得了丰硕的合作成果，也创造了许多机遇。近年来，印尼与中国的贸易投资合作不断深化，中国企业对印尼进行了许多投资，涉及基础设施、制造业等领域。印尼和中国的合作项目为印尼当地创造了就业、提升了基础设施水平，这不仅有利于中国投资者，也推动了当地经济社会发展。希望印尼和中国的合作进一步巩固深化，为应对地区和世界面临的挑战注入动力。

《 人民日报 》（ 2023年05月05日 17 版）

(责编：袁勃、胡永秋)