新华社联合国5月3日电 （记者王建刚）联合国第八届科技创新促进可持续发展目标多利益攸关方论坛3日至4日在纽约联合国总部举行。中国常驻联合国代表张军3日在论坛上发言时指出，科技霸权霸凌行径危害国际产供链安全稳定，破坏国际科技交流与合作，干扰世界经济复苏和发展，国际社会应予以坚决反对。

张军说，当前，全球范围内多重危机和挑战叠加，2030年可持续发展议程落实进展缓慢。国际社会迫切需要增进团结互信，共同营造开放、公平、公正、非歧视的科技发展环境，通过加强国际科技创新合作，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。个别国家为谋求自身私利，将科技问题政治化、武器化，大搞“脱钩断链筑墙”和单边制裁，无理打压他国正当的经济和科技发展。

张军强调，科技创新是推动人类文明进步和解决全球共同挑战的关键力量。中国坚持把科技创新作为推动可持续发展的重要支撑，发布实施《中国落实2030年可持续发展议程国别方案》，创建11个国家可持续发展议程创新示范区。中国始终致力于支持和帮助发展中国家加强科技创新能力建设，深入实施“一带一路”科技创新行动计划，启动建设金砖国家疫苗研发中心，成立技术转移南南合作中心，实施可再生能源技术转移联合示范项目，为各国人民共享科技进步成果贡献中国方案。

张军表示，中国正在迈向经济社会高质量发展、全面建设社会主义现代化国家的新阶段，中国式现代化将为世界各国发展提供新机遇。中方愿在共建“一带一路”和全球发展倡议框架下，与各国加强交流合作，充分发挥科技创新的引领作用，携手应对全球重大挑战，让科学理性、创新发展之光照亮人类可持续发展的前行之路。

科技创新促进可持续发展目标多利益攸关方论坛由联合国经济及社会理事会主席召集，每年举办一次。今年论坛的主题为“用科技创新加快从新冠疫情中恢复，在各层面全面落实2030年可持续发展议程”。

《 人民日报 》（ 2023年05月05日 16 版）

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