本报记者 孙广勇

周末，许国庆难得有了空闲时间，与记者相约一起去乘坐孟加拉国的第一条轻轨。2022年底，位于孟加拉国首都达卡的城市轻轨6号线正式通车，标志着该国迈入轨道交通电气化时代。作为这条轻轨的建设者，许国庆与同事们在工地上奋战了5年，保障项目顺利交付。

来到位于达卡北部居民区的乌塔拉北站，现代化的车站建筑十分醒目，站内人流如织。乘坐扶梯来到车站2层，售票处前排着长队，自动售票机前购票者有序等候。正值周末，不少当地人带着家人一起来体验轻轨。记者遇到当地居民阿尼卡一家8口。他说：“我爷爷奶奶一辈子没坐过轻轨，今天带他们来体验。这条轻轨非常受欢迎，感谢来自中国的建设者。”

轻轨6号线是为改善达卡市交通状况和城市环境而建设的城市轨道交通项目。由中国水电建设集团国际工程有限公司和泰国意泰公司组成的联营体参与建设其中的一个标段，承担全线列车停放、日常保养、列检等任务以及轻轨运营中心与操控中心的建设。线路开通以来，每天有大量孟加拉国各地民众前来乘坐体验。

登上列车，车厢里坐满了乘客，一些人拿着手机兴奋地拍摄照片和视频。小伙子纳西姆和朋友相互配合，拍摄了整个乘车过程。他告诉记者：“我要把视频发到社交媒体上，让全球各地的朋友都看看我们国家的第一条轻轨。”看到身着工作制服的中国人，得知他参与了轻轨建设，不少乘客围了上来，纷纷拉着他合影。“从新闻里看到中国企业帮助我们建设轻轨，心里很感动”“以前上班坐公交要2个小时，现在坐轻轨只需要20分钟，感觉生活幸福了很多”“中国企业帮助我们建设了电站、大桥、公路，感谢中国朋友”……大家你一言我一语，和许国庆聊了起来。

达卡大学工程专业学生瓦兹姆和同学也一起来体验轻轨。他说：“这次搭乘，让我们深切感受到中国现代科技的魅力。中国是基础设施建设强国，希望未来有机会能去中国学习，掌握先进的工程建设技术，为孟加拉国的发展出一份力。”

在十几分钟的交谈中，列车途经9个车站，到达位于达卡市中心的阿加尔冈站。走出车厢，看着列车驶离站台，许国庆感慨：“看到当地人乘坐轻轨的开心模样，作为项目经理，我为团队的工作付出感到自豪。”他说，自项目开工以来，中方人员与泰方合作伙伴一起努力，克服了诸多困难，保障项目提前通车。

“达卡是世界上人口密度最大的城市之一，由于基础设施不足，交通拥堵严重。这条轻轨给达卡带来很多好处，不仅极大改善交通出行，还将减少汽车尾气带来的环境污染。”达卡公共交通有限公司高级工程师沙贾汗告诉记者，全线17个车站投入运营后，预计每天可运送乘客50万人次。“未来，孟加拉国将建设地铁等基础设施，希望中国企业积极参与，帮助我们更好实现‘金色孟加拉’梦想。”

《 人民日报 》（ 2023年05月05日 03 版）

(责编：袁勃、胡永秋)