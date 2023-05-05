本报记者 李志伟

国际货币基金组织日前发布亚太地区经济展望报告，预计2023年中国经济有望增长5.2%，将成为拉动亚太地区增长的关键驱动因素。今年以来，多家国际机构上调了中国经济增速预期。在接受本报记者采访时，美国北卡罗来纳大学教堂山分校商学院教授、中国政府友谊奖获得者丹尼斯·西蒙对中国经济发展前景持乐观态度，认为中国将继续成为拉动全球经济复苏的重要引擎。

西蒙表示，中国与世界上大多数国家一样，正在应对新冠疫情带来的影响以及逆全球化导致的全球经济结构调整。在诸多超预期因素冲击下，中国第一季度经济取得良好开局，展现积极态势：国内生产总值同比增长4.5%，货物贸易进出口总值同比增长4.8%……“我相信，2023年中国经济将实现强劲复苏，不断增强韧性和稳定性。”西蒙说。

民营企业是推动经济社会发展的重要力量。今年中国《政府工作报告》提出，为各类所有制企业创造公平竞争、竞相发展的环境。在西蒙看来，中国鼓励和支持民营经济和民营企业发展壮大，为民营经济创造了更为广阔的发展空间。中国还提出要坚持推进高水平对外开放，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，将让更多投资者分享中国的发展红利，使外资在推动中国经济发展中发挥更加积极的作用。

“中国将成为推动世界经济走出深度衰退的重要引擎。”西蒙表示，中国从供给侧和需求侧为世界经济增长提供动力，中国经济增长将对亚太乃至全球经济增长起到提振作用。此外，中国优化调整疫情防控措施还将促进人文交流，包括跨国研究合作等，吸引更多新的商业团体前往中国，并有望进一步扩大中国企业在世界的影响，增强中国与世界的联系。

“中国与各国将实现更大融合发展，在医疗卫生、新能源汽车等前沿领域加强合作、增进交流互鉴。”西蒙说，“这是非常重要的。如果没有中国的参与，任何紧迫的全球性问题都不可能以有意义的方式得到全面解决。”他强调，中国丰富的人才储备和稳步提升的科技创新实力，可以为应对人类面临的共同挑战提供解决方案。

“毫无疑问，各国商界对投资中国市场非常感兴趣。”西蒙表示，“一个积极参与全球经济事务的中国，将为全球发展作出更大贡献。”

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2023年05月05日 03 版）

(责编：袁勃、胡永秋)