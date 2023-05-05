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政治对话才能重建和平（国际论坛）

杜尚·普罗科维奇
2023年05月05日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　加剧对抗不是解决乌克兰危机的出路，政治对话才能重建和平。中国积极劝和促谈，始终致力于恢复和平。中国的立场与绝大多数新兴市场国家和发展中国家有着相似之处

　　

　　以美国为首的北约是乌克兰危机的始作俑者，对于欧洲重燃战火负有主要责任。乌克兰危机全面升级以来，美国等一些西方国家不遗余力地渲染对抗，给通过对话寻求政治解决争端制造了障碍。

　　作为一个政治军事集团，北约是冷战的产物。对于国际规则，北约向来合则用、不合则弃。为了维护私利，北约不惜践踏公认的国际关系准则。1999年，美国和北约绕过联合国安理会授权，对当时的南联盟进行了持续78天的轰炸。此外，美国和北约还多次发动战争、策动“颜色革命”、制造地区动荡，在国际事务中扮演了极不光彩的角色。

　　乌克兰危机全面升级前，有关各方达成的明斯克协议及国际社会展开的斡旋努力，本有机会维护和平。然而，美国和北约不断插手乌克兰事务，持续挑动矛盾，使得地区局势更趋复杂。北约搞地缘政治对抗，最终酿成了这场波及全球的安全危机。

　　乌克兰危机全面升级后，美国和北约想的不是恢复和平，而是高调向乌克兰输送武器。他们希望通过将冲突长期化来削弱俄罗斯，这种做法阻碍了危机的政治解决。战火在欧洲持续，美国从危机中渔利颇丰。

　　西方对俄罗斯实施一系列极限制裁，对国际粮食价格、能源价格、金融市场造成巨大冲击，许多国家民众的生活水平大幅倒退。美国还胁迫他国配合其单边制裁措施，开辟了另一个对抗的战场。事实表明，西方滥用经济霸权的危险行动对缓解局势没有起到任何作用，反而让世界经济复苏更加艰难。从长远看，试图将一个大国排斥在国际政治和经济体系之外的想法是荒谬的。美国强迫其他国家选边站队，甚至将不站在自己一边的国家视为对手，这在国际关系实践中极不正常，最终也将伤害其自身利益。

　　加剧对抗不是解决乌克兰危机的出路，政治对话才能重建和平。中国积极劝和促谈，始终致力于恢复和平。中国的立场与绝大多数新兴市场国家和发展中国家有着相似之处。中国提出全球安全倡议，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，并利用联合国、上海合作组织等多边机制推动解决地区及全球性安全问题。这是负责任的做法，也是明智的做法，在国际上获得越来越多的支持和认同。

　　美国和北约必须尽早认识到，应对全球安全挑战需要各国共同参与，胁迫其他国家选边站队、鼓动集团对抗是行不通的。

　　（作者为塞尔维亚国际政治与经济研究所欧亚研究中心主任）


　　《 人民日报 》（ 2023年05月05日 03 版）
(责编：袁勃、胡永秋)

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