谢 萍 门 睿

精神矍铄的张素久一如既往地活跃在工作一线。日前，她受邀带领美国巾帼会代表团来华访问。张素久是爱国将领张治中的女儿，曾获评第五届“中华之光——传播中华文化年度人物”。谈及几十年来身为侨领的坚持与付出，她表示：“我觉得我有责任做这些事，我还有精力，华侨华人也非常支持我。”

积累认可信任

1954年，从清华大学毕业的张素久到天津大学工作。1981年，46岁的张素久赴美求学。而后，她留美工作，从纽约到旧金山，最终落脚洛杉矶。

“在洛杉矶，我成立了公司，做电信业务，为当地华侨华人提供了一些工作岗位。”张素久回忆，当时前往美国务工的侨胞多从事体力劳动，劳累辛苦且收入有限。相比之下，为电信公司开拓市场的工作颇受侨胞青睐。

20世纪90年代，中国经济高速发展，与国际接轨的需求日渐增加。在美国科技行业积累了颇多经验的张素久开始组织两国间交流培训活动。“我与先生朱任中都曾是大学老师，培训学习活动做起来得心应手，逐渐积累了一些认可与信任。”

自此，从各行各业的短期培训活动，到青少年间的中外文化交流，张素久的身影持续出现在两国民间交往活动中，逐渐成长为凝聚人心的侨领。

“加入侨团后，我们组织洛杉矶华侨华人在中国国庆节时在当地广场上升起五星红旗，唱中国国歌。国歌响起、红旗飘扬的一瞬间，大家都很感动，还有人流下眼泪。”张素久回忆。

侨领生涯中，张素久先后出任了清华北美教育基金会会长、美国南加州北京联谊会荣誉会长、美国南加州华人社团联合会荣誉主席、美国青少年文化艺术协会会长等职，数十年来为促进两国民间交往、推动两国青少年互动交流倾尽心力。

发挥女性力量

在张素久看来，积极开展民间交流对两国关系友好发展意义重大，而在民间交往中，女性群体发挥着十分重要的作用。2016年，张素久倡议创办了巾帼会，为在美华裔女性群体提供交流合作平台，帮助她们成为两国友好的民间推动者。

张素久表示，通过巾帼会，华裔女性能够在提高自身素质的同时，积极与美国本土妇女组织开展交流。“先自身强大起来，再多与美国人交朋友，从影响身边的人做起，这样才能讲好中国故事，帮助海外朋友理解中华文化。”

一路走来，张素久见证了新中国成立以来的诸多历史性瞬间。她表示，中国的发展证明了中国道路的正确性。“中国是为人民着想的国家，通过脱贫攻坚，中国人人有饭吃、人人有衣穿、人人都能受教育，从这个意义上来讲，中国是最有人权的国家。”

“中华文化爱好和平，中国富起来后，也希望帮助其他国家建设，推动和平发展，相信大家都会看到这一点。”张素久表示，相信中国发展将为维护世界和平作出更多贡献，她也将继续带领华侨华人推动中外民间交往，增进中外民众互信。

（来源：中新社）

(责编：袁勃、胡永秋)