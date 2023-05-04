新华社雅典5月4日电 综述：希腊比港发展彰显中希合作共赢

新华社记者于帅帅

中国投资者正式参与希腊比雷埃夫斯港（简称比港）运营已有十几个年头。如今的比港早已不是当初中国企业接手时危机重重、发展迟滞的状态。在这里，新的桥吊矗立在集装箱码头边，不停歇地从靠泊的大型船只上装卸货物，渡轮码头人流络绎不绝，汽车船码头一排排新车等待运输……

在希腊语中，比雷埃夫斯意为“扼守通道之地”，这里一直是希腊重要港口。然而，多年前，比港衰败不堪，大批船东一度弃港而去。2008年，中国远洋海运集团（中远海运）与希腊方面签署为期35年的特许经营权协议，并据此于2010年成立中远海运港口比雷埃夫斯码头有限公司（PCT），正式接管比港二号、三号集装箱码头，比港迎来新生。

自那以来，比港集装箱业务稳步增长，从2010年的88万个标准集装箱提升至2019年的565万个标准集装箱，业绩成长显著。

PCT董事常务副总经理王继航告诉新华社记者，比港年操作箱量近几年均超过500万个标准集装箱，这使得比港跻身全球前三十名的集装箱大港之一。他表示，伴随着中欧陆海快线和钻石快航的配套发展，比港已成为干支线网络完善、服务优质稳定的区域枢纽港和欧洲的南大门。

数据显示，目前中远海运对比港集装箱码头的建设和升级投资总额已超过6亿欧元，为当地创造了约3000个直接就业岗位，这对曾深陷债务危机的希腊来说，无疑是经济复苏的重要助力之一。希腊政府多名官员在不同场合表示，中国企业在希腊最困难的时候伸出援手，而且将比港经营得很好，他们对此表示感谢。

2016年中远海运收购比港港务局67%股权，同年8月开始接手港务局经营。新成立的中远海运比雷埃夫斯港口有限公司（PPA）在希腊的业务从集装箱码头扩展到渡轮码头、邮轮码头、滚装船码头、油气码头、修造船等板块。

PPA董事长俞曾港在接受新华社记者采访时表示，公司一直坚持合作共赢、互惠互利原则，七年来已经把比港打造成地中海领先的集装箱港口、欧洲最大的渡轮港口和欧洲第三大邮轮港口。

PPA公共关系和投资者关系部副经理内克塔里奥斯·季米诺普洛斯告诉新华社记者，比港有强大的环境、社会和公司治理战略，在这一战略背景下，公司开展多种项目支持周边社区民生改善和城市发展。

王继航说，PCT成立以来，一直致力于回馈当地社会，公司积极履行企业社会责任，通过希腊慈善组织将帮扶对象进一步扩大到孤寡老人、需要特殊照料的儿童、残疾人等弱势群体。

希腊前总理乔治·帕潘德里欧非常肯定希中共建比港项目带来的共同发展，日前他在雅典接受新华社记者采访时说：“我相信在希腊和中国两大古老文明中，都存在一些概念可以指导我们如何在世界上更和谐地合作。”

他说，构建人类命运共同体理念深刻反映出一个现实，那就是“整个国际社会拥有共同的未来，我们需要共同努力来保护现在和未来的一代”。

季米诺普洛斯表示，希腊同事与中国同事的共同愿景就是将比港打造成为世界上重要的航运枢纽之一，“我们是一个强大的团队，拥有共同的远大梦想”。

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