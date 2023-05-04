新华社纽约5月3日电 综述：美股下跌折射美联储货币政策多重隐忧

新华社记者刘亚南

由于美联储货币政策引发多方面担忧，纽约股市三大股指3日尾盘跳水，收盘均告下跌。

截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌270.29点，收于33414.24点，跌幅为0.80%；标准普尔500种股票指数下跌28.83点，收于4090.75点，跌幅为0.70%；纳斯达克综合指数下跌55.18点，收于12025.33点，跌幅为0.46%。

美联储当日结束为期两天的货币政策会议，宣布再次将联邦基金利率目标区间上调25个基点到5%至5.25%之间。这是美联储自2022年3月进入本轮加息周期以来第10次加息，累计加息幅度达500个基点。

美联储主席鲍威尔在记者会上表示，本次货币政策会议没有作出暂停加息的决定。

美联储表示下一步货币政策将依赖于最新数据，意味着6月底议息会议仍有可能决定再次加息。美联储加息带来的负面影响日益明显，再加上美国银行业危机和债务上限问题，市场情绪在当日尾盘明显恶化。

瑞银集团财富管理全球首席投资官马克·黑费尔3日表示，美国银行业的利空将导致更多脆弱的金融机构缩减贷款以改善自身流动性。不少银行在硅谷银行关闭前已开始收紧贷款条件，达拉斯联储银行最近的银行业状况调查显示贷款标准继续收紧，所有主要板块的贷款投放量均下降。同时，美联储加息的延迟影响在继续对经济产生影响。

美国全国房地产经纪人协会首席经济学家劳伦斯·尤恩表示，美联储最新的加息没有必要且有害。通胀正在放缓并将延续这一趋势。美联储快速加息已经冲击很多小型区域性银行的业务能力，这一情况会随着继续加息而恶化。

摩根大通资产管理首席全球策略师戴维·凯利在接受记者采访时表示，美联储对通胀问题存在明显误判，并因此在货币政策方面犯下错误。通胀率不会在一夜之间骤降，而是会逐渐走低，美联储应该保持耐心。

美国另类资产管理机构萨马拉阿尔法管理公司首席执行官戴钟凯在接受记者采访时表示，由于商业地产项目潜在收入处于低位，利率处于高位，银行贷款标准被提高，商业地产贷款项目在这三重利空打击下如果无法再融资，将造成违约，带来新的问题。

据美国媒体3日报道，美国国会10名参议员和众议员1日联合致函美联储主席鲍威尔，表达对美联储激进调整货币政策的担忧，认为这可能令数百万美国人失业。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)