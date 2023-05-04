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综合消息：苏丹武装部队同意停火再延长七天 联合国秘书长敦促和谈

2023年05月04日15:30 | 来源：新华网
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新华社苏丹苏丹港5月3日电 苏丹武装部队3日同意东非政府间发展组织（伊加特）倡议，将目前停火再延长七天，冲突双方武装部队和快速支援部队各指派一名代表讨论停战问题。

武装部队当天发表声明说，作为应对苏丹当前危机倡议的一部分，政府间发展组织提出新建议，包括将目前休战延长一周，双方各指定一名代表讨论停火问题。武装部队基于解决非洲大陆问题的原则，考虑到苏丹公民人道主义状况，接受相关建议。

截至发稿时，苏丹快速支援部队没有对该建议发表评论。

苏丹警方同日发表声明说，快速支援部队在首都喀土穆市中心发动伏击，打死5名警察，警方谴责这一行为“违背道德”。

针对上述事件，快速支援部队3日回应说，击退一支身穿中央后备警察部队制服的武装力量人员袭击，该武装力量企图袭击快速支援部队在喀土穆中部据点。声明称：“缴获5辆汽车，摧毁4辆坦克，还缴获一辆状况良好的坦克。”

在喀土穆的目击者3日说，激烈冲突持续整个上午，总统府附近有强烈爆炸并升起浓烟。

武装部队3日称，武装部队总司令阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉此前对快速支援部队交出武器投降的人发出赦免令后，“大批民兵脱下制服，换上便服，逃离喀土穆”。武装部队早些时候曾表示，将保障离开战场的快速支援部队成员安全。

正在肯尼亚首都内罗毕访问的联合国秘书长古特雷斯3日呼吁苏丹冲突双方走上和平与和解之路。他说，由于无法获得食物、清洁饮用水和基本药品，苏丹平民正饱受损失。他敦促冲突双方人员恪守最新七天停火协议，开始和平谈判。

联合国分管人道主义事务的副秘书长马丁·格里菲斯3日在苏丹港表示，他的同事们准备在苏丹分发援助物资，但需要得到冲突双方“公开的”和“明确的”保护人道主义行动“坚定承诺”。（参与记者：李芮、罗晨、王丙飞）

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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