新华社维也纳5月2日电（记者刘昕宇 于涛）以“尼山传千载 岱海连世界——全球文明倡议的生动故事”为主题的2023年维也纳联合国中文日系列活动2日在奥地利维也纳联合国城拉开帷幕。

本次活动由中国常驻维也纳联合国代表团和山东省人民政府联合主办。中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表李松，山东省委常委、宣传部长白玉刚，国际原子能机构总干事格罗西，全面禁止核试验条约组织执行秘书弗洛伊德，联合国维也纳办事处副总干事塔猜查瓦利，联合国工业发展组织副总干事海达拉，以及各国常驻代表、高级外交官及国际职员等600余人出席开幕式。

李松在开幕式致辞表示，中文作为联合国六种正式语言文字之一和世界上使用人数最多的语言之一，在积极传递联合国声音和主张、保障联合国有效运转、促进各国沟通交流、推动多边主义方面发挥了积极作用。他呼吁高举真正的多边主义旗帜，坚守联合国宪章宗旨和原则，共同做维护文明多样性的行动派、人文交流合作的推动者、全球开放发展的实干家。

白玉刚在致辞中介绍了山东的历史、文化和发展成就。他表示，山东省期待以深厚文明积淀为基础，以文明交往为方向，以人民友好为动力，与不同文明携手共进，践行互利共赢理念，深化全方位交流，进一步加大相互间开放合作力度，共同融入共建“一带一路”，为构建人类命运共同体做出新贡献。

与会国际组织负责人等先后致辞，热烈祝贺中文日系列活动开幕，强调中文作为联合国工作语言之一的重要地位，及其为增进国际理解合作发挥的重要作用。他们盛赞中华文化丰富深邃内涵和对促进人类文明进步发挥的积极作用，表示维也纳各国际组织支持多边主义和多样文明，重视中国在维也纳多边外交中的重要地位，期待与中方加强各领域务实合作。

当天活动现场举办了山东主题图片展、中国书画展、汉字展等一系列展览。在开幕式演出环节，山东艺术家现场演奏《沂蒙山小调》《茉莉花》《花好月圆》等中国传统民乐曲目，博得满堂掌声。

据悉，本次中文日系列活动将持续至5日，还将举行尼山世界古典文明论坛、中医医学讲座等活动。

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