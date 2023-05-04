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巴以在多方斡旋下达成停火

2023年05月04日08:38 | 来源：新华网
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新华社加沙5月3日电（记者柳伟建）巴勒斯坦消息人士3日告诉新华社记者，在埃及、卡塔尔和联合国斡旋下，巴勒斯坦武装组织和以色列于当天凌晨达成停火协议。

巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）发言人塔里克·塞尔米3日在一份声明中证实停火协议达成。他说：“新一轮冲突已经结束，但巴勒斯坦人对以色列的抵抗仍将持续。”

以色列官方并未就此发表任何评论。以色列媒体报道了巴以在多方斡旋下达成停火。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人哈尼亚在停火后发表声明说，他已通知埃及等调解方，要求以色列将杰哈德高级成员卡迪尔·阿德南遗体移交其亲属。

以色列国防军2日夜间出动战机对加沙地带多个军事目标发动空袭，以回应当天早些时候来自加沙地带的火箭弹袭击。加沙地带卫生部门3日发表声明说，空袭造成1人死亡、5人受伤。

以色列南部2日清晨和下午遭到来自加沙地带的数十枚火箭弹袭击，此举被认为是杰哈德针对阿德南在被以色列关押后死亡采取的报复行动。

以色列监狱管理局2日宣布，从2月5日开始绝食抗议的阿德南当天凌晨陷入昏迷，被送往医院后不治。杰哈德随后发表声明称，要让以色列“付出代价”。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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