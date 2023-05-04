□ 马汉智

“美国必须停止在乌克兰‘鼓励战争’”“美国在国际上不断丧失信誉”“墨西哥不接受包括美国在内的任何国家，以‘帮助打击毒品犯罪’的借口干涉墨内政”“美国一直在向全世界发动经济或军事战争”……近期，巴西、土耳其、墨西哥、委内瑞拉等发展中国家领导人，在多个场合公开点名批评美国。这些声音道出了多数发展中国家的共同心声：反对“美式霸权”。

多年来，美国打着所谓“民主”“人权”旗号，意图按照美国的价值观和政治制度塑造其他国家和世界秩序。这种霸道行径本身就是一种历史虚无主义，严重践踏人类文明的多样性，给其他国家带来政治动荡和社会动乱。比如，美国在中东推行所谓“大中东民主改造计划”，带来的不是和平与稳定，而是冲突与灾难。以伊拉克为例：美国及盟友入侵伊拉克，制造了大量人道主义灾难。美国为伊拉克设计的“民主制度”建立在宗派分立基础上，最终导致伊拉克社会分裂、冲突频发、民生凋敝。最近两年，美国又炮制出所谓“民主峰会”，公然在世界范围内制造对抗与分裂。面对新冠疫情等多重冲击，广大发展中国家急需凝聚共识促进共同发展。这些诉求，美国无法满足，并“选择性忽视”。美国想做、又得心应手的，是频繁打“价值观”“民主”“人权”牌，巩固基于本国霸权利益的国际秩序，这显然与发展中国家的愿望背道而驰。

长期以来，为了保持自身在全球经济体系中的优势，美国极力打压发展中国家，阻碍发展中国家提升在全球产业链、供应链中的地位。例如，美国向东非市场大量倾销二手服装，导致非洲服装制造业无法发展起来。为改变现状，东非共同体成员国肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、卢旺达等国开始对进口二手服装增加关税，此举遭到美国政府抵制，以将上述国家从《非洲增长与机遇法案》中除名相威胁，肯尼亚等国最终不得不妥协。又如，美国长期在非洲等发展中国家推行新自由主义发展政策，要求对方将国有、公有企业私有化，为其资本进入提供便利，同时限制发展中国家运用产业政策等提升内升发展动能。新冠疫情发生后，美国滥用其货币霸权，广大发展中国家深受其害。2022年，美联储结束超宽松货币政策，转向激进加息政策，导致国际金融市场动荡，欧元等多种货币大幅贬值，创下20年来新低，许多发展中国家遭遇严重通货膨胀、本币贬值和资本外流。

作为冷战的产物，北约一直充当美国维护自身霸权的军事工具，多次违反国际法和国际关系基本准则，频繁挑起地区矛盾、争端与冲突，肆意对主权国家发动战争，严重破坏世界与地区和平稳定。1999年，北约未经联合国批准对南斯拉夫联盟开始了连续78天的狂轰滥炸。2001年后，北约发动和参与的战争导致90万人丧生，其中包括近40万平民，造成阿富汗、伊拉克、利比亚、叙利亚等国数以千万计的难民流离失所。如今，北约数轮东扩引爆的乌克兰危机仍在发酵，给欧洲安全格局带来巨大冲击。在非洲，美国等北约国家武力干涉利比亚政局，导致战乱延宕，为恐怖主义在阿拉伯马格里布地区及非洲萨勒赫地区的蔓延和扩张提供了温床。

面对美国的霸权、霸道、霸凌行径，越来越多发展中国家的独立自主意识被唤醒。乌克兰危机全面升级后，美国频频迫使其他国家选边站队，遭到众多发展中国家拒绝。近期，苏丹内部冲突发生后，非盟明确表达反对外部干涉的主张。在中东地区，各国外交自主性不断加强，正掀起一轮“和解潮”。在美国长期干涉的拉美地区，左翼政治力量扩大，区域一体化组织焕发生机，展现地区联合自强的强烈愿望。当前，广大发展中国家正以更积极的历史主动精神和斗争精神，坚定维护国际公平正义，推动世界历史朝着正确方向前进。

（作者系中国国际问题研究院发展中国家研究所助理研究员）

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