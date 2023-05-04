本报记者 姚明峰

阿根廷中央银行近日宣布加息1000个基点，将基准利率由81%提高到91%，这是阿根廷央行今年第三次加息。根据阿根廷央行公告，国际大宗商品价格上涨及年初发生严重旱灾等原因使阿国内通胀不断攀升，今年一季度阿根廷累计通胀率为21.7%。有分析认为，阿根廷此次加息还有一个重要原因是近期阿根廷比索汇率大跌，阿政府希望通过此次加息进一步维护货币和金融市场稳定。

去年以来，阿根廷政府在解决债务问题上与主要国际债权人积极协商，取得重要进展。阿根廷经济部部长马萨4月初宣布，阿方已与7个主要债权国逐一签署双边债务重组协议，将阿根廷偿还债务的期限延长至2028年，并放宽对阿私营企业获得外国贷款和投资的限制。马萨表示，协议的签署将有效缓解阿根廷外债压力，有利于促进阿根廷出口贸易，加大外资对基建项目的投入，助力阿根廷进一步融入国际金融市场，对国家经济的稳步复苏起到重要作用。

阿根廷政府近期表示将继续调整财政和货币政策以遏制高通胀，计划将2023年累计通胀率维持在60%以内。除了与7个主要债权国重新签署债务重组协议外，阿政府还发行了价值约2945亿比索（1元人民币约合32.57阿根廷比索）的本地债券。阿根廷财政国务秘书塞蒂表示，本地债券有利于避免外币融资可能带来的汇率波动风险，为金融体系稳健运作提供更好的支持。此外，阿政府还向银行、投资基金和保险公司等提出“一揽子计划”，旨在不动用阿央行储备的情况下减少外债，重点解决汇率波动和国际储备压力等问题。

阿政府稳定金融市场的努力受到外界肯定。今年4月，国际货币基金组织执行董事会通过了对阿根廷的第四次协议审查，同意拨款54亿美元，在此基础上，阿央行的储备已超过390亿美元。据统计，自去年3月实施新的扩展贷款以来，国际货币基金组织已向阿根廷拨款289亿美元。

在努力解决外债问题的基础上，阿政府实施多项稳定经济举措，取得一定成效。今年以来，阿经济延续复苏势头，目前财政赤字规模未超出设定目标，投资和出口额持续增长，可支配外汇储备大幅增长，就业人口增加。阿总统费尔南德斯不久前表示，尽管阿根廷面临降低通胀和提高薪资水平两大挑战，但仍成功实现2022年经济发展目标，全年经济增速达到5.2%，位居拉美地区第三。

阿经济专家古斯塔沃·内法表示，高通胀和高负债依旧是阿今年经济增长面临的主要障碍。根据阿最新数据显示，截至今年3月，阿12个月内累计通胀率达104.3%。在各类消费品中，服装与鞋类、餐厅酒店消费和食品饮料同比价格涨幅均超过100%。内法认为，未来各项稳定经济政策的落实效果将对经济走向产生重要影响。

（本报布宜诺斯艾利斯电）

《 人民日报 》（ 2023年05月04日 17 版）

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