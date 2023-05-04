本报记者 毕梦瀛

“巴中两国各领域合作潜力巨大，中国的发展经验值得巴西借鉴。”巴西瓦加斯基金会国际法教授埃万德罗·卡瓦略日前接受本报记者专访时表示，中国开放的大门越开越大，将为世界经济复苏注入新动能。

曾在中国上海留学、工作过3年的卡瓦略返回巴西后，在瓦加斯基金会法学院、弗鲁米嫩塞联邦大学开设有关中国的课程，同时积极参与巴中人文交流事务，并在瓦加斯基金会法学院设立了中国问题研究中心。

“我对中国经济发展保持乐观态度，充满信心。”卡瓦略表示，新冠疫情给全球公共卫生安全和经济发展带来巨大冲击。面对疫情挑战，中国高效统筹疫情防控和经济社会发展，实现经济平稳运行，最大程度保护了人民生命安全和身体健康，最大限度减少了疫情对经济社会发展的影响。“随着疫情防控措施的优化调整和生产生活恢复正常，中国经济迎来有力复苏，对全球经济发展起到更大提振作用。”

卡瓦略表示，巴西等拉美国家重视与中国的合作，巴中建交以来，双边经贸关系取得长足发展。2022年，在全球经济脆弱复苏背景下，巴中双边贸易额再创新高，首次突破1500亿美元。“中国坚持高水平对外开放，为各国带来了发展机遇，也为世界经济复苏注入新动能。”

作为长期研究中国发展的学者，卡瓦略对中国生态文明建设给予高度评价。他说，中共十八大以来，中国环境治理与生态保护取得巨大成就，国际社会有目共睹。中国在生物多样性保护、污染防治、清洁能源发展等方面的经验，对同为发展中国家的巴西而言具有重要借鉴意义。近年来，两国投资合作正从传统领域向高新技术、绿色低碳等新兴领域延伸，相信两国可以在环保方面继续深入开展务实合作。

在卡瓦略看来，科技创新将是巴中未来重点合作领域之一。“当前，中国正加快实施创新驱动发展战略，科技创新不断取得重要成果。通过科技创新国际合作，巴西也有机会分享中国科技创新成果。我十分期待看到两国研究机构、高校和科技公司继续加强交流，建立更深更广的合作关系。”

“当今世界面临多重挑战，各国最需要做的就是团结一致、凝聚力量，一心一意共谋发展。”卡瓦略认为，中国践行真正的多边主义，推动构建人类命运共同体。中国提出的共建“一带一路”倡议，根据共建国家自身条件推动其基础设施建设，不仅促进贸易发展，还增进各国人员之间的交流，推动了共建国家的互联互通，也有力推动了国际经贸关系发展。中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，为充满不确定性的世界注入稳定性和正能量。

《 人民日报 》（ 2023年05月04日 03 版）

(责编：胡永秋、袁勃)