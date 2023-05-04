人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

增强了发展中国家推进现代化建设的信心（国际论坛·读懂中国·读懂中国共产党）

胡利奥·比利亚拉斯
2023年05月04日05:38 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　中国深刻认识到不能走一些国家通过战争、殖民、掠夺等方式实现现代化的老路。在推进自身现代化建设的过程中，中国坚定不移走和平发展道路，致力于推动构建人类命运共同体

　　

　　在中国共产党的领导下，经过几代人的不断努力，中国的现代化事业取得伟大成就，这增强了广大发展中国家推进自身现代化建设的信心。

　　中国在人类发展史上曾经长期处于领先地位。鸦片战争以后，中国遭遇列强入侵，陷入贫弱境地。为了改变国家命运，中国开启了对现代化道路的不懈探索。对中国来说，探索现代化道路、推进现代化建设的过程，也是实现民族复兴的过程。中国坚持走符合本国国情的发展道路，不断发展全过程人民民主就是生动体现。中国的民主根植于中华民族的历史土壤，融入了博大精深的文明智慧。任何国家发展民主都需要一个不断完善的过程。中国不断推进全过程人民民主，提升了国家治理效能，丰富了人类政治文明形态，为各国推进民主建设提供了重要借鉴。

　　中国深刻认识到不能走一些国家通过战争、殖民、掠夺等方式实现现代化的老路。在推进自身现代化建设的过程中，中国坚定不移走和平发展道路，致力于推动构建人类命运共同体。中国坚定维护联合国宪章宗旨和原则，恪守国际法，恪守互相尊重主权、互不干涉内政等重要原则，积极为国际社会提供平等互利的合作方案，推动构建新型国际关系。

　　长期以来，个别大国把拉美和加勒比地区视为自己的“后院”，肆意掠夺地区国家的资源和财富，将自己的意愿强加给地区国家。中国的做法与此截然不同。中国坚持在尊重彼此发展需求的基础上，同拉美国家深化经贸等各领域务实合作，支持地区国家自主选择发展道路和合作伙伴，从不寻求将自己的意愿强加于人，赢得了地区国家的普遍信赖。

　　当前，世界正在发生深刻变革，不稳定性不确定性明显增加。中国共产党倡导世界各国弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，坚定捍卫多边主义，致力于促进和平发展、实现合作共赢，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。中国主张得到广大发展中国家广泛支持，有助于推动国际关系民主化、完善全球治理。

　　我相信，在中国共产党的领导下，中国的未来发展值得期待，中国对世界和平发展的贡献将进一步上升。

　　（作者为巴拿马亚洲战略研究中心名誉主席）


　　《 人民日报 》（ 2023年05月04日 03 版）
(责编：胡永秋、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部