胡利奥·比利亚拉斯

中国深刻认识到不能走一些国家通过战争、殖民、掠夺等方式实现现代化的老路。在推进自身现代化建设的过程中，中国坚定不移走和平发展道路，致力于推动构建人类命运共同体

在中国共产党的领导下，经过几代人的不断努力，中国的现代化事业取得伟大成就，这增强了广大发展中国家推进自身现代化建设的信心。

中国在人类发展史上曾经长期处于领先地位。鸦片战争以后，中国遭遇列强入侵，陷入贫弱境地。为了改变国家命运，中国开启了对现代化道路的不懈探索。对中国来说，探索现代化道路、推进现代化建设的过程，也是实现民族复兴的过程。中国坚持走符合本国国情的发展道路，不断发展全过程人民民主就是生动体现。中国的民主根植于中华民族的历史土壤，融入了博大精深的文明智慧。任何国家发展民主都需要一个不断完善的过程。中国不断推进全过程人民民主，提升了国家治理效能，丰富了人类政治文明形态，为各国推进民主建设提供了重要借鉴。

中国深刻认识到不能走一些国家通过战争、殖民、掠夺等方式实现现代化的老路。在推进自身现代化建设的过程中，中国坚定不移走和平发展道路，致力于推动构建人类命运共同体。中国坚定维护联合国宪章宗旨和原则，恪守国际法，恪守互相尊重主权、互不干涉内政等重要原则，积极为国际社会提供平等互利的合作方案，推动构建新型国际关系。

长期以来，个别大国把拉美和加勒比地区视为自己的“后院”，肆意掠夺地区国家的资源和财富，将自己的意愿强加给地区国家。中国的做法与此截然不同。中国坚持在尊重彼此发展需求的基础上，同拉美国家深化经贸等各领域务实合作，支持地区国家自主选择发展道路和合作伙伴，从不寻求将自己的意愿强加于人，赢得了地区国家的普遍信赖。

当前，世界正在发生深刻变革，不稳定性不确定性明显增加。中国共产党倡导世界各国弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，坚定捍卫多边主义，致力于促进和平发展、实现合作共赢，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。中国主张得到广大发展中国家广泛支持，有助于推动国际关系民主化、完善全球治理。

我相信，在中国共产党的领导下，中国的未来发展值得期待，中国对世界和平发展的贡献将进一步上升。

（作者为巴拿马亚洲战略研究中心名誉主席）

《 人民日报 》（ 2023年05月04日 03 版）

(责编：胡永秋、袁勃)