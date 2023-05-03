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让中科友谊之树结出更丰硕果实（大使随笔）

郭志军
2023年05月03日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国是最早承认科摩罗独立的国家之一，也是第一个同科摩罗建交的国家。建交以来，中科两国始终相互尊重、相互理解、相互支持，双边关系和各领域合作不断迈上新台阶。今年是习近平主席2013年访问非洲时提出真实亲诚对非政策理念和正确义利观10周年。10年来，中科关系发展始终围绕真实亲诚这条主线，持续深化传统友谊，走出了一条真诚友好、守望相助的光明大道，树立了大小国家平等相待、合作共赢的典范。

　　中科两国政治高度互信。2022年12月，习近平主席在出席首届中国—阿拉伯国家峰会期间会见科摩罗总统阿扎利，为两国关系发展和各领域务实合作指明方向。中国支持科摩罗维护国家稳定、探索适合本国国情的发展道路。科摩罗始终奉行一个中国政策，在涉及中国核心利益问题上始终予以坚定支持。今年，科摩罗担任非盟轮值主席国，中科两国在地区和国际事务中将继续团结协作，为维护好发展中国家共同利益和国际公平正义、为世界的和平与发展共同努力。

　　中国和科摩罗在经济、文化、教育、卫生等领域务实合作成果实实在在、有目共睹。科摩罗民众常说，科中友好“看得见”。中企参与承建的马鲁基尼体育场、科摩罗议会大厦、国家广播电视中心、中科友谊医院等成为科摩罗地标性建筑。中国已派遣15批援科医疗队，救治了数以万计的病患。中科在抗疟领域的合作取得显著成效。通过实施“复方青蒿素快速清除疟疾项目”，中国防治方案发挥决定性作用。2017年，科摩罗疟疾零死亡，发病人数下降98%，实现了从高疟疾流行区向低疟疾流行区的快速转变。面对新冠疫情，中科同舟共济、相互支持。中方第一时间向科方提供抗疫物资和疫苗，并派抗疫医疗队赴科。科摩罗的中国疫苗接种率位居非洲国家前列，是中非疫苗合作和构建人类卫生健康共同体的生动例证。

　　中科在教育、文化等领域交流合作有力增进了两国人民的亲近感。2014年，科摩罗大学开设孔子课堂，2018年升格为孔子学院。科摩罗很多大中小学开设了中文课，很受学生欢迎。越来越多当地民众开始学习中文、了解中国文化，我们总能听见科摩罗朋友亲切地用中文“你好”问候。科摩罗是非洲首个采用中国数字电视标准的国家，多个中国电视频道在当地全天候播出，中国电视剧《山海情》法文版播出后引起热议。目前，双方正筹办“汉语桥”比赛、“非洲梦想上太空”等活动，两国人员往来正在全面恢复。

　　当前，中国正在全面建设社会主义现代化国家，科摩罗也在加快推进实施“2030新兴国家”战略。中方愿同科方密切各领域各层级友好交往，推进中阿合作论坛、中非合作论坛成果落实同科方建设“2030新兴国家”战略深入对接，加强基础设施、医疗卫生、海洋经济等领域合作。中方提出的共建“一带一路”倡议、全球发展倡议将为科提供更多发展机遇。阿扎利总统表示：“在科摩罗人心目中，中国有着特殊的分量。我们为中国的发展成就欢欣鼓舞，对中国加快民族复兴倍感高兴，中国的发展就是科摩罗的机遇，中国的成功就是非洲的成功。”

　　相知无远近，万里尚为邻。中国将继续秉承真实亲诚理念和正确义利观，深化中科友好互利合作，推动两国关系不断向前发展，让中科友谊之树结出更丰硕果实，为构建人类命运共同体贡献力量。

　　（作者为中国驻科摩罗大使）


　　《 人民日报 》（ 2023年05月03日 03 版）
(责编：胡永秋、袁勃)

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