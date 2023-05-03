本报内比都5月2日电 （记者李秉新）当地时间5月2日，缅甸领导人敏昂莱在内比都会见到访的中国国务委员兼外长秦刚。

秦刚表示，中缅是山水相邻的胞波兄弟。中方历来高度重视发展中缅睦邻友好关系，愿同缅方一道，落实好习近平主席2020年历史性访缅成果，共建中缅命运共同体，率先践行全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，推动中缅全面战略合作稳步前行。

秦刚指出，中方真心希望缅甸局势稳定、国家发展，支持缅甸探索符合国情、具有缅甸特色的发展道路，支持缅方继续推进政治转型进程，支持缅各方在宪法和法律框架下妥处分歧、实现和解。中方主张国际社会尊重缅主权，为缅实现和平和解发挥建设性作用。中方将继续为缅发展提供力所能及的帮助，加快推进中缅经济走廊重点合作项目，开展农业、教育、医疗等惠民项目。

秦刚表示，中国支持缅甸与孟加拉国改善关系，协商解决相关问题，愿与两国一道，拓展中缅孟务实合作。

敏昂莱表示，缅中建交70多年来，两国关系始终保持发展势头，取得丰硕成果。缅方愿同中方一道，进一步加强缅中友好合作，积极构建缅中命运共同体。缅方赞赏中方在涉缅问题上秉持客观公正立场，欢迎中方发挥更大作用。缅方重视保护在缅中国公民和机构安全，愿同中方合作维护两国边境地区安宁。

访缅期间，秦刚还会见了缅甸前国家和平与发展委员会主席丹瑞，并同缅甸外长丹穗举行会谈。

《 人民日报 》（ 2023年05月03日 03 版）

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