本报记者 宋亦然 时元皓

“如果以后有机会，我一定会再去中国看看！”谈起今年年初的中国之行，巴西中国研修班学员协会主席克劳迪亚·亚努齐抑制不住欣喜和激动。

今年2月，亚努齐赴华参加了中国商务部所属国际商务官员研修学院举办的研修班。为期两周的学习结束时，巴西学员纷纷表示，希望能继续学习借鉴中国发展经验、促进两国友好往来。在此背景下，巴西中国研修班学员协会于4月初应运而生。“学员们来自巴西政界、学界等不同领域，我们都希望为巴中交流出一份力，推动两国交流合作结出更丰硕的果实。”亚努齐说。

亚努齐曾3次参加商务部国际商务官员研修学院举办的线上研修班，这次访华终于成行。“以前，我只能通过网络、书籍和电视等方式了解中国，所以非常珍惜这次亲身感受中国的机会。”虽然只有短短两周，但亚努齐谈起在中国的见闻滔滔不绝：“我们不但就国际发展援助、跨境电子商务、贸易促进、减贫等话题和来自其他国家的学员深入交流，还到中国多地参观考察，我看到一个令人惊叹的中国。”

在北京，亚努齐参观了长城、故宫等著名景点。然而令她印象最深刻的，却是一个小村庄——北京市延庆区八达岭镇里炮村。“我非常喜欢里炮村！你们有机会也一定要去看看。”亚努齐翻找出自己拍摄的照片和视频。“看，这是里炮村的民居，这是村民活动广场，村里家家户户都有美丽的庭院，这里产的苹果也有名。”

通过发展果树经济和旅游民宿等产业，里炮村充满活力。在亚努齐看来，这正是中国乡村振兴的成功范例。在研修班的课程上，亚努齐还了解到中国脱贫攻坚取得胜利背后的精准扶贫方略，以及中国在推进产业扶贫、生态扶贫等方面的政策和实践。“中国扶贫不是简单地给钱给物，而是教给人们致富的方法。例如，由村干部带领村民种植某种经济作物，这是可持续的发展方式。”亚努齐感叹道，“中国减贫实践是‘授人以渔’，而非简单的‘授人以鱼’。”

“通过数字屏幕，工作人员就能知道村里道路、果园等的实况，十分高效。”在里炮村参观时，亚努齐和其他研修班学员参观了村委会，办公室内的数字乡村云平台智慧大屏让她惊讶于中国的乡村治理水平。在参观海南省海口综合保税区时，她感叹中国城市发展规划清晰，综合考虑了区位、资源等多重要素。亚努齐表示：“中国在很多方面的发展都超出我和很多巴西朋友的想象，巴西应积极学习借鉴中国的发展经验。”

早在参加研修班之前，亚努齐就已经与中国结缘。在里约热内卢州政府办公室担任机构关系顾问期间，亚努齐经常与来自中国的企业、文化团体等打交道。不久前，巴西（里约热内卢）—中国（深圳）经贸交流会在深圳举行，里约热内卢市市长爱德华多·帕埃斯一行参会并与深圳方面进行了深入交流。“这是促进巴中交流与合作的有效方法，希望两国地方合作不断深入。”亚努齐说。

亚努齐表示，中国已连续14年成为巴西最大贸易伙伴，是巴西重要的直接投资来源国，双边合作涉及制造业、能矿、农业及基础设施等广泛领域。“巴西中国研修班学员协会的成员愿携手中国朋友，共同努力，推动巴中关系迈向更高水平。”

（本报里约热内卢5月2日电）

《 人民日报 》（ 2023年05月03日 03 版）

(责编：胡永秋、袁勃)