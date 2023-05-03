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秦刚同缅甸外长丹穗举行会谈

2023年05月03日05:16 | 来源：新华网
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　　新华社内比都5月2日电（记者张东强）当地时间5月2日，国务委员兼外长秦刚在内比都同缅甸外长丹穗举行会谈。

　　秦刚表示，中缅两国山水相连，胞波情谊深厚。习近平主席2020年历史性访缅，开启中缅构建命运共同体的新时代。中方始终从战略高度看待同缅睦邻友好关系，愿同缅方共同落实好习近平主席访缅重要成果，深化各领域合作，推动中缅全面战略合作伙伴关系不断向前发展。

　　秦刚强调，中国对缅友好政策面向全体缅甸人民，尊重缅主权和领土完整，坚定支持缅维护独立自主、保持政治稳定、实现可持续发展，支持缅探索符合自身国情、具有缅甸特色的发展道路，稳妥推进政治转型进程。

　　秦刚指出，中方愿加强同缅各部委各地方沟通交流，扩大双边农业、边贸等领域合作，以中缅经济走廊建设为主线加大支持缅经济发展。落实好对缅援助重大项目，积极支持缅改善民生。增进双方人文交往，深化文化遗产保护和宗教交流。中方愿同缅甸、孟加拉国共同推动中缅孟经济走廊建设取得可视成果。

　　丹穗表示，缅中友好源远流长，缅方坚定奉行一个中国政策，支持中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，在涉及中方核心利益问题上坚定支持中方。缅方十分期待同中方一道，深化农业、交通、能源、互联互通等领域合作，积极推进缅中经济走廊标志性项目建设，实施更多民生项目，造福两国人民。缅方愿同中方共同维护边境地区安全稳定，希同中方、孟方一道推进缅中孟经济走廊建设。

(责编：胡永秋、袁勃)

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