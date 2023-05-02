人民网开罗5月2日电 （记者沈小晓）5月1日清晨，当第一缕阳光拂过埃及滨海城市阿拉曼时，24岁的埃及工程师迪亚和他的中国师傅吴英飞就开始依次检视机械设备。“我们正在冲刺第二个100米，争取尽早实现封顶。”迪亚说。

2021年9月，迪亚入职由中建埃及承建的阿拉曼新城项目。当时的他是一名中阿翻译，负责在施工现场协助中国工程师与监理和埃及工人交流。为了出色完成翻译任务，迪亚随身携带小册子，上面记满了“桩基”“筏板”等专业术语的中、阿、英三语翻译。一年时间过去，迪亚熟悉掌握了现场工程师的工作内容，逐渐积累了一些施工管理经验，心藏的建筑梦也越来越火热。“我想做一名工程师，您可以教我吗？”终于，迪亚在2023年1月的一天早上，鼓起勇气向吴英飞提出请求，从此开始了职业转型之路。

从翻译转型到现场工程师并不容易，迪亚的工作量陡然增加，还要恶补工程知识。他的努力，中国师傅吴英飞都看在眼里，于是更加尽心尽力地教授经验，办公楼、施工现场、工人生活区……经常可以看到师徒两人形影不离的身影。

“共建‘一带一路’为埃及发展带来了新机遇。”迪亚表示，希望自己能充分运用学到的中国经验和技术，为埃中友好合作贡献更大的力量。

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