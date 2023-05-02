新华社华盛顿5月1日电 美国财政部长耶伦5月1日警告说，如果国会不尽早采取行动提高债务上限，美国可能最早于6月1日出现债务违约。

耶伦当天致信民主、共和两党的国会参众两院领导人，告知联邦政府举债额度比预期消耗更快，国会应尽早采取行动，维护美国“信用”和各方对美国的“信心”。

耶伦表示，目前举债额度耗尽的确切日期尚不明确，但等到最后一刻才解决问题，可能会严重损害企业和消费者信心、提高民众短期借贷成本并对美国的信用评级产生负面影响。

由于美联邦政府触及31.4万亿美元的法定举债上限，美国财政部今年1月宣布采取特别措施，避免联邦政府发生债务违约。

美国国会预算办公室5月1日发布的最新报告显示，美国在6月初耗尽资金的风险较之前更高。该机构主任菲利普·斯瓦格尔说，由于近期联邦税收收入低于预期且支出增加，“财政部的特别措施（额度）将比先前预测更快用尽”。

耶伦发出警告后，美国总统拜登当天表示下周将召集民主、共和两党国会领导人举行会晤，商讨解决方案。

美国众议院4月下旬在共和党推动下通过一项提高债务上限的议案，但附加了削减部分开支的内容。控制参议院的民主党和拜登本人曾明确表示，不会为这一议案“开绿灯”。

所谓债务上限是美国国会为联邦政府设定的为履行已产生的支付义务而举债的最高额度，触及这条“红线”意味着美国财政部借款授权用尽。美国民主共和两党围绕债务上限的党争不断加剧，引发全球对于美债违约可能引发金融动荡的担忧。

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